La desgarradora carta de un compañero de Juan Izquierdo tras su trágica muerte

En su mensaje, expresó la admiración y el cariño que sentía por su "hermano", destacando la conexión especial que habían forjado desde el primer momento en que se conocieron: "Desde el primer día, siempre fuiste una persona increíble. Me ayudaste, me diste consejos, me guiaste, me exigiste, incluso me regañaste, pero también me abrazaste y me hiciste reír", relató.