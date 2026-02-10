Martín Palermo explicó por qué se distanció de Riquelme tras ganar la Copa Libertadores 2007 con Boca

El exgoleador también contó que, si bien hubo un encuentro en 2023 durante el centenario del Villarreal, no volvió a reunirse con Riquelme. “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”, reveló.

palermo riquelme villarreal.jpg

La mirada de Martín Palermo sobre el Boca de Riquelme

Al referirse al presente institucional del club, Palermo evitó profundizar en críticas y expresó su deseo de que a Boca le vaya bien. “El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara”, señaló.

“Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande”, agregó.

Finalmente, recordó declaraciones anteriores en las que explicó por qué no se imagina dirigiendo a Boca con Riquelme como presidente. “No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos”, afirmó.