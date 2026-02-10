Martín Palermo explicó por qué se distanció de Riquelme tras ganar la Copa Libertadores 2007 con Boca
El actual entrenador contó los motivos del quiebre en su relación con Román, aclaró que no hubo peleas y remarcó que siempre priorizaron al Xeneize dentro de la cancha.
Martín Palermo habló en profundidad sobre su relación con Juan Román Riquelme y explicó cuándo y cómo se produjo el distanciamiento entre ambos durante su etapa en Boca. El exdelantero aseguró que no hubo conflictos personales, aunque reconoció que el vínculo cambió tras la Copa Libertadores 2007.
El máximo goleador de la historia del Xeneize se refirió al vínculo con el actual presidente del club y señaló que el punto de quiebre se dio después de 2008, aunque aclaró que nunca existieron peleas ni discusiones entre ellos.
“No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos. En la Copa Libertadores del 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”, relató Palermo en diálogo con Clank!.
El Titán explicó que, tras ese período, la relación se fue enfriando sin un hecho puntual que lo detonara. “Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones, ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel”, agregó.
Palermo remarcó que, pese al distanciamiento, siempre existió respeto profesional entre ambos. “Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia”, explicó. Sin embargo, dejó en claro que esa situación nunca impactó en lo futbolístico. “Dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitábamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”, sostuvo.
El exgoleador también contó que, si bien hubo un encuentro en 2023 durante el centenario del Villarreal, no volvió a reunirse con Riquelme. “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”, reveló.
La mirada de Martín Palermo sobre el Boca de Riquelme
Al referirse al presente institucional del club, Palermo evitó profundizar en críticas y expresó su deseo de que a Boca le vaya bien. “El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara”, señaló.
“Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande”, agregó.
Finalmente, recordó declaraciones anteriores en las que explicó por qué no se imagina dirigiendo a Boca con Riquelme como presidente. “No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos”, afirmó.
