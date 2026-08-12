Gerónimo Rulli ya es arquero del Manchester City: firmó un contrato por dos años

Rulli tendrá ahora el desafío de adaptarse a una nueva competencia y a una estructura de trabajo diferente, aunque llega con una extensa trayectoria en el fútbol europeo. "Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que mejoraré y aprenderé, que siempre es mi principal prioridad. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel", sostuvo.

¿Qué dijo el Manchester City sobre el arquero argentino?

Desde la estructura deportiva del conjunto inglés también destacaron la actitud que mostró Rulli durante las conversaciones previas a su incorporación. Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, remarcó el deseo del arquero de formar parte del proyecto.

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"Durante nuestras conversaciones, me ha impresionado mucho; tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría", afirmó el dirigente.

La llegada de Rulli se produce después de varios movimientos en el puesto dentro del plantel. Donnarumma se convirtió en una de las principales figuras del arco del City tras la salida de Ederson, mientras que Stefan Ortega emigró a Nottingham Forest. A ese escenario se sumó el retiro de Scott Carson. De esta manera, se incorpora como una alternativa experimentada para un puesto que también cuenta con el joven James Trafford y el experimentado Marcus Bettinelli.