Gerónimo Rulli ya es arquero del Manchester City: firmó un contrato por dos años
El argentino de 34 años dejó Olympique de Marsella y tendrá su primera experiencia en la Premier League. “Llegué para defender al mejor club del mundo”, aseguró durante su presentación.
Gerónimo Rulli tiene nuevo desafío en Europa. El arquero argentino fue presentado oficialmente como refuerzo del Manchester City, club con el que firmó un contrato por dos temporadas después de finalizar su etapa en Olympique de Marsella. A los 34 años, el guardameta tendrá así su primera experiencia en la Premier League y se incorporará a uno de los planteles más importantes del fútbol inglés.
La operación se concretó por 3,5 millones de euros, cifra que los Citizens abonaron al conjunto francés para quedarse con los servicios del arquero argentino. El campeón del mundo llegará para ampliar las alternativas en un puesto que actualmente tiene como principal referente al italiano Gianluigi Donnarumma.
El exEstudiantes también tendrá presencia en un vestuario con otros futbolistas argentinos y se convertirá en uno de los representantes de la Albiceleste en el campeonato inglés. En Inglaterra también se encuentran Emiliano “Dibu” Martínez, en Aston Villa, y el arquero argentino Franco Ravizzoli, en Leicester.
Gerónimo Rulli, feliz por su llegada al Manchester City
Durante su presentación oficial, el arquero no ocultó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa y destacó especialmente la posibilidad de incorporarse a una institución de las dimensiones del City. "Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir por ella", afirmó Rulli en declaraciones difundidas por los canales oficiales de la institución.
El argentino también resaltó la reputación internacional del club y las referencias que recibió antes de tomar la decisión de aceptar la propuesta. "Todo el mundo sabe lo impresionante que es este club. El éxito del City a lo largo del tiempo ha sido impresionante. Todos con los que he hablado sobre el City me han dicho que tenía que unirme a ellos porque es un club con estándares increíblemente altos", agregó.
Rulli tendrá ahora el desafío de adaptarse a una nueva competencia y a una estructura de trabajo diferente, aunque llega con una extensa trayectoria en el fútbol europeo. "Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que mejoraré y aprenderé, que siempre es mi principal prioridad. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel", sostuvo.
¿Qué dijo el Manchester City sobre el arquero argentino?
Desde la estructura deportiva del conjunto inglés también destacaron la actitud que mostró Rulli durante las conversaciones previas a su incorporación. Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, remarcó el deseo del arquero de formar parte del proyecto.
"Durante nuestras conversaciones, me ha impresionado mucho; tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría", afirmó el dirigente.
La llegada de Rulli se produce después de varios movimientos en el puesto dentro del plantel. Donnarumma se convirtió en una de las principales figuras del arco del City tras la salida de Ederson, mientras que Stefan Ortega emigró a Nottingham Forest. A ese escenario se sumó el retiro de Scott Carson. De esta manera, se incorpora como una alternativa experimentada para un puesto que también cuenta con el joven James Trafford y el experimentado Marcus Bettinelli.
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