Naomi Osaka se bajó del Abierto de Australia por una lesión abdominal
La japonesa, cuatro veces campeona de Grand Slam, se retira por una lesión abdominal y deja el camino libre a la local Madison Inglis.
La noticia sacudió la primera semana del Abierto de Australia 2026: Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam y doble ganadora del torneo australiano, se vio obligada a abandonar la competencia por una lesión en el abdomen izquierdo, confirmó Tennis Australia y la propia tenista en sus redes sociales. La japonesa, que venía mostrando buen nivel en el certamen, publicó un mensaje en Instagram explicando los motivos de su retiro, en el que reconoció la dificultad de la decisión y la frustración de no poder continuar con la racha que tanto valoraba.
“Tuve que tomar la difícil decisión de retirarme para atender un problema que mi cuerpo necesita atención después de mi último partido”, escribió Osaka. “Tenía muchísimas ganas de seguir adelante y esta racha significó mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a sufrir más daño para poder volver a la pista”. Sus palabras reflejan la tensión constante entre el deseo de competir y la necesidad de cuidar su físico, un dilema que atraviesa a muchos deportistas de elite.
La retirada de Osaka abrió la puerta para que la australiana Madison Inglis, quien llegó desde la fase previa, avance inesperadamente a los octavos de final. Inglis, que en sus tres partidos de la previa y dos en el cuadro principal ya había disputado cuatro encuentros a tres sets, incluso salvando dos puntos de partido en su primer compromiso ante Leyre Romero Gormaz, ahora espera por la ganadora del duelo entre Iga Swiatek y Anna Kalinskaya.
El último partido de Osaka había sido contra la veterana Sorana Cirstea en segunda ronda, un duelo que ganó en tres sets por 6-3, 4-6, 6-2. Tras un tercer set complicado, Osaka se retiró momentáneamente a los vestuarios y solicitó una pausa médica con ventaja de 2-1, mostrando los primeros síntomas de la lesión que terminaría determinando su salida del torneo. La noticia genera un gran impacto en Melbourne y entre los seguidores del tenis mundial, que ven cómo una de las figuras más carismáticas y exitosas de la última década debe bajarse de la cancha antes de lo esperado.
