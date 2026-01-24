Naomi Osaka se bajó del Abierto de Australia por una lesión abdominal

El último partido de Osaka había sido contra la veterana Sorana Cirstea en segunda ronda, un duelo que ganó en tres sets por 6-3, 4-6, 6-2. Tras un tercer set complicado, Osaka se retiró momentáneamente a los vestuarios y solicitó una pausa médica con ventaja de 2-1, mostrando los primeros síntomas de la lesión que terminaría determinando su salida del torneo. La noticia genera un gran impacto en Melbourne y entre los seguidores del tenis mundial, que ven cómo una de las figuras más carismáticas y exitosas de la última década debe bajarse de la cancha antes de lo esperado.