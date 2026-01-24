Inminente nueva operación a Bastian Jerez: le pondrán placas en su cabeza

El ruego de la familia en redes

En medio de la angustia y la incertidumbre, Macarena utilizó su cuenta de Instagram para canalizar el apoyo de la gente. Minutos antes de conocerse la confirmación del daño neurológico irreversible, la mujer escribió unas palabras que movilizaron a la comunidad: “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito".

El posteo cerraba con una frase llena de esperanza y dolor ante la adversidad: "Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO". La comunidad de Pinamar y Mar del Plata sigue con atención la evolución del caso minuto a minuto.