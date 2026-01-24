Ansiado alivio: hasta cuándo se extenderá la ola de calor que afecta a la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su advertencia por temperaturas extremas para los próximos días en distintas regiones del país.
El calor agobiante no da tregua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para los próximos días nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.
Es para zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén.
Este fin de semana las condiciones serán de bochorno: hoy sábado ya se registraron mínimas entre 22 y 24 °C en la mayor parte del AMBA, se esperan máximas entre 32 y 35 °C; en tanto que para mañana domingo se esperan mínimas superiores a los 23 °C, con máximas entre 33 y 36 °C.
Los modelos meteorológicos indican que los peores días de calor se concentrarán entre lunes y miércoles, con mínimas por encima de los 24 °C y máximas en promedio de 34 a 36 °C.
El martes 27 se espera el punto más alto de la ola de calor, con máximas entre 33 y 38 °C, en tanto que las temperaturas mínimas no descenderían de los 23 a 25 °C el miércoles, En la tarde del martes, se activarán algunas tormentas aisladas, con precipitaciones de escaso monto que no traerán un alivio significativo, pero sí agregarán más humedad al ambiente, favoreciendo una sensación térmica mayor.
El miércoles por la mañana, con mínimas aún dentro de los umbrales de ola de calor, gran parte del AMBA estará bajo un ambiente bochornoso que comenzará a cambiar en la tarde, con la presencia de nuevas tormentas dispersas y la llegada de un débil pulso de aire relativamente más fresco, que comenzará a traer alivio al calor extremo.
Jueves y viernes serán días con rotación de vientos al sur y la llegada del alivio definitivo, bajo una atmósfera estable con nubosidad parcial a escasa. No se esperan precipitaciones ni temperaturas extremadamente elevadas en la primera semana de febrero.
Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas
Alerta amarilla: establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta naranja: implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Alerta roja: significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.
Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
-Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario