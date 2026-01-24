Ansiado alivio: hasta cuándo se extenderá la ola de calor que afecta a la Argentina

El miércoles por la mañana, con mínimas aún dentro de los umbrales de ola de calor, gran parte del AMBA estará bajo un ambiente bochornoso que comenzará a cambiar en la tarde, con la presencia de nuevas tormentas dispersas y la llegada de un débil pulso de aire relativamente más fresco, que comenzará a traer alivio al calor extremo.

Jueves y viernes serán días con rotación de vientos al sur y la llegada del alivio definitivo, bajo una atmósfera estable con nubosidad parcial a escasa. No se esperan precipitaciones ni temperaturas extremadamente elevadas en la primera semana de febrero.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla: establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja: implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja: significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

-Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.