Novak Djokovic, imparable: 400 victorias en Grand Slams y alcanzó a Roger Federer en el Abierto de Australia
El serbio alcanzó otro récord histórico y alcanzó a Federer como el que más partidos ganó en el torneo.
Novak Djokovic continúa ampliando su leyenda con marcas que parecían inalcanzables. Este sábado volvió a dejar su nombre en los libros dorados del tenis al alcanzar las 400 victorias en torneos de Grand Slam y, además, igualar a Roger Federer como el jugador con más partidos ganados en el Abierto de Australia.
El diez veces campeón en Melbourne ofreció otra demostración de dominio frente a Botic van de Zandschulp, a quien superó por 6-3, 6-4, 7-6(4) en dos horas y 44 minutos, avanzando a la cuarta ronda sin ceder un solo set, consolidando su favoritismo en el primer Grand Slam del año.
Con esta nueva marca, Djokovic se convirtió en el tenista —hombre o mujer— con más triunfos en la historia de los Grand Slam. Sus cifras son impresionantes: más de 100 victorias en Roland Garros (101), Wimbledon (102) y el Abierto de Australia (102), donde podría establecer su récord personal en un mismo major si logra ganar un partido más en esta edición.
Melbourne, sin dudas, es su templo: allí consiguió diez coronas y mantiene un porcentaje de éxito del 91% en 112 encuentros disputados, dejando en claro su supremacía sobre la Rod Laver Arena. Ahora, su consistencia será puesta a prueba frente al ganador del duelo entre el favorito No. 16, Jakub Mensik, y el estadounidense Ethan Quinn.
Además, Djokovic sumó otro récord: alcanzó por 70.ª vez la segunda semana de un Grand Slam, superando las 69 de Federer y dejando a Rafael Nadal tercero con 54. Con 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador más veterano en avanzar tanto en el Abierto de Australia desde 1988, sumando un capítulo más a su extraordinaria carrera.
Para lograr este hito, Djokovic debió imponerse en la rivalidad Lexus ATP Head2Head ante Van de Zandschulp, un oponente que lo había vencido en su último enfrentamiento, durante el ATP Masters 1000 de Indian Wells el año pasado, demostrando que su capacidad para superar derrotas recientes sigue siendo un sello de su trayectoria.
