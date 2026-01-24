Novak Djokovic, imparable: 400 victorias en Grand Slams y alcanzó a Roger Federer en el Abierto de Australia

Con esta nueva marca, Djokovic se convirtió en el tenista —hombre o mujer— con más triunfos en la historia de los Grand Slam. Sus cifras son impresionantes: más de 100 victorias en Roland Garros (101), Wimbledon (102) y el Abierto de Australia (102), donde podría establecer su récord personal en un mismo major si logra ganar un partido más en esta edición.