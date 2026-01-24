Último parte médico oficial de Bastian Jerez: "Fijación cervical y traqueotomía"

Inminente nueva operación a Bastian Jerez: le pondrán placas en su cabeza

Bastian Jeréz, el pequeño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, sigue internado en estado delicado en Mar del Plata. Ya lleva allí una semana y la noticia de último momento es que sería intervenido por séptima vez, ahora le colocarían placas en el cráneo. El dato se conoció a través de las redes sociales de su mamá pero aún no hay parte médico oficial sobre la nueva operación.