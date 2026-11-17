Polonia vs. Suecia, por la Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado polaco necesita un buen resultado para evitar terminar en el último puesto y descender directamente a la Liga C.
Polonia recibe a Suecia este martes, desde las 16.45 (hora argentina), en el Tarczynski Arena de Breslavia, por la sexta y última fecha del Grupo B4 de la UEFA Nations League. El encuentro será determinante para el conjunto local, que buscará cerrar su participación con un resultado positivo y evitar el último puesto de la zona. La transmisión estará a cargo de Disney+ Premium.
El seleccionado polaco llega a este compromiso después de perder 2-1 frente a Rumania en condición de visitante. De esta manera, suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, y ocupa el tercer lugar del grupo. Por eso, necesita un buen resultado para evitar terminar en el último puesto y descender directamente a la Liga C.
Por su parte, Suecia viene de vencer 3-2 a Bosnia y Herzegovina, acumula 13 unidades, con cuatro triunfos y un empate, y ya aseguró el primer puesto de la zona, por lo que consiguió el ascenso a la Liga A. De esta manera, buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria y mantener su invicto en la competencia.
Formaciones de Polonia vs. Suecia por la Nations League
- Polonia: Bartlomiej Drgowski; Arkadiusz Pyrka, Kacper Potulski, Tomasz Kedziora, Oskar Kubiak; Marcel Regula, Sebastian Szymanski, Wiktor Nowak, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski y Karol Swiderski. DT: Jan Urban.
- Suecia: Viktor Johansson; Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi; Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.
Horario y televisación
- Hora: 16:45 (hora argentina)
- Estadio: Tarczynski Arena de Breslavia.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: Disney+ Premium.
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