NBA en Navidad: a qué hora son los partidos de hoy jueves y cómo ver en vivo
Son cinco partidos seguidos para ver y disfrutar durante este jueves 25 de diciembre, con muchas figuras de la mejor liga del mundo.
Así como el fútbol tiene su “Boxing Day”, la NBA tiene este jueves 25 de diciembre un calendario de partidos de basquet en Navidad, con cinco encuentros de alto impacto, para disfrutar por televisión en vivo y en directo.
La fecha de la NBA tiene un tinte especial, no solo por tratarse de Navidad y permitir que los partidos formen parte de un buen plan si estás solo, acompañado o en familia, sino que se podrá ver a los mejores equipos de la liga, con varias estrellas sobre la cancha.
Los partidos de Navidad de la NBA son una tradición que se remonta a 1947, un año después de la creación de la liga. Desde entonces, el básquetbol se coló en el Día de Navidad con partidos el 25 de diciembre todos los años (salvo en 1998-99, cuando hubo un cierre patronal de media temporada).
Partidos de NBA en Navidad: horario
Calendario de partidos, en horario argentino:
- 14:00 – Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (en New York).
- 16:30 – San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (en Oklahoma).
- 19:00 – Dallas Mavericks vs Golden State Warriors (en Golden State).
- 22:00 -- Houston Rockets vs Los Angeles Lakers (en Los Angeles).
- 00:30 – Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets (en Denver).
Cómo ver los partidos de la NBA
Los encargados de la televisación de los partidos en toda la temporada para Argentina son NBA League Pass y Disney+. Algunos pueden ser transmitidos por la señal de cable ESPN, y por lo tanto, por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO; mientras que este año también se sumó Amazon Prime Video.
Los récords de la NBA en Navidad en toda su historia
- Más partidos jugados: New York Knicks (56).
- Más victorias: Knicks y Lakers (24 cada uno).
- Mejor porcentaje de victorias: Miami Heat (.857, 12-2).
- Mayor racha de victorias: Portland Trail Blazers (13 consecutivas entre 1972 y 2007).
