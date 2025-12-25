Bruce Buffer, histórico presentador de la UFC, le puso fecha de vencimiento a su carrera
La voz más emblemática del octágono confirmó que seguirá anunciando eventos hasta 2031, con el objetivo de cerrar su carrera en una velada histórica.
Bruce Buffer, uno de los nombres más icónicos del deporte espectáculo, confirmó que continuará como presentador oficial de la UFC hasta alcanzar el evento número 400 de la organización, previsto para el año 2031. Con esta decisión, el histórico anunciador consolida un legado que atraviesa generaciones y se proyecta a cerrar su carrera en una noche que promete ser inolvidable para fanáticos y luchadores.
Buffer debutó en la UFC en 1998, durante el evento UFC 10, y desde entonces se convirtió en una presencia inalterable dentro del octágono. A lo largo de más de dos décadas, su voz y su estilo particular acompañaron la expansión global de la compañía, siendo protagonista en citas emblemáticas como UFC 100 en 2009, UFC 200 en 2016 y UFC 300 en 2024. Su continuidad hasta UFC 400 refuerza la magnitud de una trayectoria sin precedentes.
La famosa frase “It’s time”, pronunciada con su inconfundible entonación, trascendió el ámbito de las artes marciales mixtas y se transformó en un sello cultural del deporte. Más allá de anunciar nombres y estadísticas, Buffer logró convertir cada presentación en un ritual cargado de expectativa, elevando la atmósfera previa a cada combate y dotando al evento de una identidad única.
Luchadores y espectadores coinciden en que su aporte va mucho más allá del rol formal. Su presencia contribuye a construir la narrativa de cada velada y a generar un clima de adrenalina difícil de replicar. Episodios recientes, como los gestos de respeto entre Ilia Topuria y Charles Oliveira durante una presentación, reflejan cómo la ceremonia encabezada por Buffer puede transformarse en un momento simbólico dentro del show.
En una entrevista con el canal de YouTube Clocked N’ Loaded, Buffer explicó que su meta personal es mantenerse activo hasta UFC 400, un desafío que, según sus cálculos, demandará alrededor de ocho años más de trabajo. De lograrlo, llegaría a los 74 años anunciando combates, un dato que subraya su compromiso y la vigencia de su figura dentro de la organización.
La frecuencia con la que la UFC alcanza sus eventos centenarios ubica ese hito cerca de 2031, lo que abre la posibilidad de una despedida a la altura de su legado. Para la empresa, contar con Buffer hasta ese momento representa continuidad, tradición y un vínculo directo con la historia del deporte. Para él, significaría cerrar un ciclo extraordinario frente a millones de espectadores, dejando una huella imborrable.
Mientras la UFC continúa expandiéndose y sumando nuevos públicos alrededor del mundo, la voz de Bruce Buffer sigue siendo un punto de referencia ineludible. Su decisión de seguir hasta UFC 400 no solo habla de longevidad, sino también del impacto duradero de una figura que ayudó a construir la identidad moderna de las artes marciales mixtas.
