Bruce Buffer, histórico presentador de la UFC, le puso fecha de vencimiento a su carrera

Bruce Buffer 2

La frecuencia con la que la UFC alcanza sus eventos centenarios ubica ese hito cerca de 2031, lo que abre la posibilidad de una despedida a la altura de su legado. Para la empresa, contar con Buffer hasta ese momento representa continuidad, tradición y un vínculo directo con la historia del deporte. Para él, significaría cerrar un ciclo extraordinario frente a millones de espectadores, dejando una huella imborrable.

Mientras la UFC continúa expandiéndose y sumando nuevos públicos alrededor del mundo, la voz de Bruce Buffer sigue siendo un punto de referencia ineludible. Su decisión de seguir hasta UFC 400 no solo habla de longevidad, sino también del impacto duradero de una figura que ayudó a construir la identidad moderna de las artes marciales mixtas.