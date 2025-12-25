Sensible baja para Gustavo Costas en Racing: Agustín Almendra se va a jugar a México

agustin almendra 1

El bueno pero irregular paso de Agustín Almendra por Racing

Sin embargo, su ciclo no estuvo exento de irregularidades. A pesar de ser una fija en las formaciones de Costas, pocas veces completó los 90 minutos. En la última temporada jugó 42 partidos, pero en la mayoría fue reemplazado antes del final: en 15 encuentros salió entre los 60 y 69 minutos, y en otros 12 dejó la cancha entre los 70 y 78. Solo logró completar dos partidos completos, uno frente a Colo-Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores y otro ante Banfield en el cierre de la fase regular del Clausura.