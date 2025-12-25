Sensible baja para Gustavo Costas en Racing: Agustín Almendra se va a jugar a México
El mediocampista campeón con la Academia continuará su carrera en el fútbol mexicano tras expresar su deseo de cambiar de aire.
La Navidad trajo una noticia de peso para Racing. Agustín Almendra, uno de los futbolistas más utilizados durante la etapa de Gustavo Costas como entrenador, fue transferido al Necaxa de México y en los próximos días viajará para incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo. La operación se cerró rápidamente luego de que el propio jugador manifestara su intención de buscar nuevos desafíos en este mercado de pases.
La salida del mediocampista representa una baja sensible para el cuerpo técnico, que pierde a un habitual titular de cara a la temporada 2026. Almendra había llegado a Racing en agosto de 2023, procedente de Boca, y con el correr de los meses logró consolidarse como una pieza importante dentro del esquema del entrenador. La dirigencia encabezada por Diego Milito entendió el pedido del futbolista y aceptó la propuesta del club mexicano, facilitando su salida del Cilindro de Avellaneda.
Durante su paso por la Academia, Almendra disputó 102 partidos oficiales, alcanzó el centenar de encuentros en el cruce ante Tigre por los cuartos de final del Clausura y aportó seis goles y ocho asistencias. Además, fue parte de dos conquistas relevantes: la Copa Sudamericana y la Recopa, títulos que marcaron un período exitoso para el club y que le permitieron al mediocampista sumar logros importantes en su carrera.
El bueno pero irregular paso de Agustín Almendra por Racing
Sin embargo, su ciclo no estuvo exento de irregularidades. A pesar de ser una fija en las formaciones de Costas, pocas veces completó los 90 minutos. En la última temporada jugó 42 partidos, pero en la mayoría fue reemplazado antes del final: en 15 encuentros salió entre los 60 y 69 minutos, y en otros 12 dejó la cancha entre los 70 y 78. Solo logró completar dos partidos completos, uno frente a Colo-Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores y otro ante Banfield en el cierre de la fase regular del Clausura.
En términos generales, Almendra disputó apenas el 68,33% de los minutos posibles en la última campaña, un dato que refleja tanto su importancia como ciertas limitaciones físicas o tácticas dentro del funcionamiento del equipo. Aun así, su aporte fue valorado por el cuerpo técnico y por los hinchas, que reconocieron su compromiso y su identificación con el club del que es simpatizante.
Con la transferencia ya acordada, la dirigencia deberá moverse en el mercado para encontrar un reemplazante que cubra su ausencia. La partida de Almendra obliga a la Academia a reconfigurar el mediocampo y a buscar alternativas que sostengan la competitividad del equipo en un año que se anticipa exigente. Mientras tanto, el volante inicia una nueva etapa en el fútbol mexicano, cerrando un capítulo significativo en Avellaneda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario