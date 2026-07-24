LeBron James cambia de rumbo en la NBA a los 41 años: jugará en Philadelphia 76ers

Philadelphia será la cuarta franquicia en la carrera del experimentado alero. Antes defendió las camisetas de Cleveland Cavaliers, donde inició su recorrido en la liga y conquistó un histórico campeonato, Miami Heat, con el que obtuvo dos títulos consecutivos, y posteriormente Lakers, equipo en el que también logró un anillo y continuó ampliando sus récords individuales.

Durante las semanas previas al anuncio, LeBron reconoció que analizó distintas alternativas antes de definir su futuro. Entre las opciones que evaluó figuraban un regreso a Cleveland Cavaliers, un nuevo ciclo en Miami Heat e incluso la posibilidad de compartir equipo con Stephen Curry en Golden State Warriors. "Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar", confesó el jugador al explicar el proceso que atravesó antes de tomar una decisión definitiva.

El propio James admitió que al finalizar la última temporada llegó a considerar seriamente el retiro. Después de disputar su 23° campeonato consecutivo en la NBA, sintió que había llegado el momento de analizar si todavía mantenía intacta la pasión por competir al máximo nivel. "Estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amaba este juego. Todavía amo de verdad este juego y aún tengo más para dar", aseguró.

Philadelphia y las estrellas que tendrá la próxima temporada en busca del título

La llegada de LeBron fortalece notablemente a unos 76ers que ya contaban con una base de enorme jerarquía. Compartirá equipo con Joel Embiid, Tyrese Maxey y el joven VJ Edgecombe, además del recientemente incorporado Jaylen Brown, quien arribó procedente de Boston Celtics para reforzar el plantel.

Con semejante combinación de talento, Philadelphia aparece como uno de los principales candidatos a pelear por el campeonato. La franquicia intentará poner fin a una espera que se extiende desde 1983, año en el que obtuvo su último título de la NBA. Además, el equipo no consigue superar la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.