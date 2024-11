Néstor Gorosito liquidó a Marcelo Moretti por no llamarlo para ser DT de San Lorenzo

“Cuando Moretti estaba en el Senior conmigo y formaba parte de la Comisión Directiva, siempre insistía en que yo debía estar en San Lorenzo. Pero desde que es presidente, no me llamó ninguna de las veces que eligió técnico”, expresó Pipo, dejando entrever la frustración de no haber podido concretar un segundo ciclo en el club de Boedo.

A lo largo de la conversación, también hizo referencia a la tensa relación que existe entre Moretti y Matías Lammens, quien fue vicepresidente del club hasta 2023 y tuvo un papel importante en la política interna de San Lorenzo: “Matías siempre se oponía a Moretti, así que cualquier propuesta de él era descartada. Aunque me prometía que me iba a traer, nunca se concretó nada”, explicó Pipo.

A pesar de su interés por asumir la dirección técnica del equipo, Gorosito dejó claro que su relación con el presidente no es cercana: “Nos cruzábamos en el Senior, pero no somos amigos. Era buena relación y nada más, pero desde que él está al mando, no tuve noticias”, concluyó Pipo, quien aún mantiene la esperanza de dirigir a San Lorenzo algún día.

