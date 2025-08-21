El tenso cruce en vivo entre un periodista y Néstor Grindetti por los incidentes en Independiente
Ariel Senosiain recriminó que no pusieron una red para proteger. El presidente del "Rojo" respondió: "¿Qué se puede hacer si te tiran un inodoro?".
Nestor Grindetti, presidente de Independiente que viajó hasta Paraguay para reunirse en la sede de la Conmebol con los dirigentes del ente sudamericano, protagonizó un áspero ida y vuelta con un periodista, quien cuestionó la falta de medidas de seguridad que derivaron en la suspensión del partido ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En medio de la entrevista que se viralizó en las redes sociales, Ariel Senosiain le preguntó al mandatario del Rojo por qué no se instaló una red de protección para resguardar a los hinchas de Independiente ubicados en la bandeja inferior, mientras los simpatizantes visitantes estaban en la tribuna alta. El presidente respondió que se trató de una decisión “consensuada” con Conmebol y el club chileno y defendió el operativo, argumentando que se había asignado una tribuna completa a los visitantes.
La réplica del periodista no tardó en llegar: “Pero, ¿qué tiene que ver si estaban abajo los hinchas? No importa la tribuna completa”, cuestionó Senosiain. Ante la presión, Grindetti se mostró incómodo y respondió de manera retórica: “¿Qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya a un baño, saque los inodoros y se los tiren en la cabeza a los que están abajo? Realmente no hay forma de prevenir ese tipo de vandalismo”.
Minutos después, el presidente del Rojo finalizó abruptamente la entrevista, alegando que lo esperaban para una reunión en la sede de Conmebol. El tenso diálogo reflejó la difícil posición de la dirigencia del club ante la crítica pública por las fallas en el operativo de seguridad, mientras se esperan sanciones severas por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América que recorrieron el mundo y que generaron mucho repudio.
Ahora, el dirigente se encuentra en las oficinas de Conmebol, en Paraguay, con el fin de "defender los intereses del club".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario