Netflix anunció el estreno de la serie sobre Ángel Di María con palitos para Toti Pasman y Martín Liberman

El más reciente anuncio de la plataforma de streaming apunta a esto último, a los periodistas deportivos que lo criticaron. Y se cierra con la participación de Jorgelina Cardoso, la esposa del Fideo, quien siempre se encargó de responderles a todos los detractores de su marido. De hecho, siempre cuenta que tiene una libretita en la que anotó los nombres de todos ellos.

romper la pared serie di maria

Hay dos que ya la ligaron, o al menos eso quedó claro después de ver el spot dedicado a los "Criticadores Anónimos", un grupo de autoayuda "para llegar límpio de críticas" al estreno de la serie de Di María. Allí se lucen dos actores que imitan a Toti Pasman y Martín Liberman.

"Hola a todos, soy Tito", comienza diciendo el falso Pasman con un look casi calcado del periodista de radio La Red, famoso en la previa de Sudáfrica 2010 por recibir la frase "La tenés adentro" de boca de Diego Maradona. "La tenés adentro", le mencionan en el arranque, por si queda alguna duda de la indirecta, señalándole en realidad una medallita por llevar tres años sin críticas (los que se cumplieron de la Copa América 2021 con gol de Angelito en el Maracaná).

"Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María", dice Toti, o Tito. quien en aquelos días previos a la primera consagración de Messi, Scaloni y compañía llegó a ponerse de rodillas frente a las cámaras pidiendo que Di María no juegue más en la Selección. A favor de Pasman, no era el único, y hay que incluir a los hinchas.

En tono más misterioso aparece un clon de Martín Liberman, que abre su discurso diciendo que se cumplieron 951 días "que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie, pero la verdad es que me la mandó a guardar".

"Como hincha de la Selección, les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos", invita Tito, o Toti, pero esta vez para rezar un "Dios te salve Di María, lleno eres de gloria, el Diez es contigo...".