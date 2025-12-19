Newell's inicia una nueva etapa: llegaron Orsi y Gómez y confirmaron la salida de Éver Banega

En la misma sintonía, Gómez declaró: “Hicimos muchos análisis sobre el plantel, pero la información la va a dar el día a día y cuando nos encontremos con los jugadores. Hay que estar tranquilos, con el compromiso que tenemos que tener y tratando de jugar con un equipo intenso y con personalidad. El título con Platense nos da la posibilidad de traernos acá. Hubo muchas propuestas que analizamos en este tiempo, pero cuando apareció esta posibilidad, anulamos todo para venir. Eso es muy importante para nosotros, estar donde queremos estar”.

orsi gomez newells 1

Ambos coincidieron en la idea de construir un equipo intenso, con personalidad y una identidad clara. También hicieron hincapié en el trabajo integral que realizan desde hace más de 15 años como dupla, basada en la complementación, el respeto y la planificación a largo plazo. Ese mismo concepto buscarán trasladarlo al plantel, potenciando virtudes y corrigiendo falencias. En cuanto a los juveniles, Gómez fue claro al referirse a las promesas del club, como Valentino Acuña.

El arranque del nuevo ciclo no será sencillo. Newell’s tendrá un inicio de torneo exigente, con partidos ante Talleres, Independiente y Boca, y además comenzará la temporada comprometido en la tabla de promedios. Tras haber asegurado la permanencia recién sobre el final del último campeonato, la Lepra sabe que no hay margen para improvisar. Con Orsi y Gómez al mando y una reconfiguración del plantel en marcha, el club apuesta a sentar bases sólidas para dejar atrás la incertidumbre y recuperar protagonismo.