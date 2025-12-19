Newell's inicia una nueva etapa: llegaron Orsi y Gómez y confirmaron la salida de Éver Banega
La Lepra presentó oficialmente a la dupla técnica campeona con Platense y anunció que el capitán y referente no continuará en el club.
Newell’s Old Boys comenzó formalmente una nueva etapa institucional y deportiva. En una conferencia de prensa encabezada por Roberto Sensini, flamante director deportivo, el club confirmó la llegada de Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevo cuerpo técnico del primer equipo, al tiempo que oficializó una noticia de fuerte impacto: Éver Banega no seguirá en la institución.
Con estos anuncios, la Lepra dio el puntapié inicial a un proceso que busca orden, identidad y resultados tras una temporada marcada por la irregularidad. La presentación de la dupla Orsi-Gómez se dio luego de varios meses de conversaciones. Según explicó Sensini, fue el primer cuerpo técnico con el que se contactaron, allá por octubre, cuando el escenario político del club todavía estaba atravesado por el proceso electoral.
El acuerdo terminó de cerrarse tras la asunción del presidente electo, Ignacio Boero, y los entrenadores firmaron contrato hasta diciembre de 2026, con la misión de darle estabilidad al proyecto. En paralelo, Sensini confirmó la salida de Banega, capitán y uno de los futbolistas más experimentados del plantel.
“Con Éver estuvimos reunidos y decidimos de común acuerdo que no continúe. Es una decisión entre los dos, jugador y club”, explicó el director deportivo, dejando en claro que se trató de una determinación consensuada entre el jugador y el club. La noticia marca el cierre de una etapa significativa, ya que Banega había sido una referencia dentro y fuera de la cancha.
Los entrenadores también contaron sus sensaciones tras la asunción. “Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno y solemos escuchar nuestro deseo a la hora de decidir trabajar en una institución tan grande como lo es Newell’s. Después de la primera reunión hemos coincidido en nuestra búsqueda y lo que queremos para Newell’s. Nos parece fundamental acertar en el armado y entender que el jugador que se sume a este hermoso desafío represente a Newell’s de la mejor manera. Más allá de la elección y características de los jugadores que uno scoutea, conoce o elige, hay una cuestión de deseo de querer estar”, manifestó Orsi.
En la misma sintonía, Gómez declaró: “Hicimos muchos análisis sobre el plantel, pero la información la va a dar el día a día y cuando nos encontremos con los jugadores. Hay que estar tranquilos, con el compromiso que tenemos que tener y tratando de jugar con un equipo intenso y con personalidad. El título con Platense nos da la posibilidad de traernos acá. Hubo muchas propuestas que analizamos en este tiempo, pero cuando apareció esta posibilidad, anulamos todo para venir. Eso es muy importante para nosotros, estar donde queremos estar”.
Ambos coincidieron en la idea de construir un equipo intenso, con personalidad y una identidad clara. También hicieron hincapié en el trabajo integral que realizan desde hace más de 15 años como dupla, basada en la complementación, el respeto y la planificación a largo plazo. Ese mismo concepto buscarán trasladarlo al plantel, potenciando virtudes y corrigiendo falencias. En cuanto a los juveniles, Gómez fue claro al referirse a las promesas del club, como Valentino Acuña.
El arranque del nuevo ciclo no será sencillo. Newell’s tendrá un inicio de torneo exigente, con partidos ante Talleres, Independiente y Boca, y además comenzará la temporada comprometido en la tabla de promedios. Tras haber asegurado la permanencia recién sobre el final del último campeonato, la Lepra sabe que no hay margen para improvisar. Con Orsi y Gómez al mando y una reconfiguración del plantel en marcha, el club apuesta a sentar bases sólidas para dejar atrás la incertidumbre y recuperar protagonismo.
