El emotivo regalo para Enzo Trossero en el homenaje que conmovió a todo Independiente
El ídolo del Rojo vivió un momento profundamente emotivo cuando recibió una camiseta histórica de su época como jugador, durante un reconocimiento en Avellaneda.
Independiente volvió a conectarse con su rica historia en un evento cargado de simbolismo y emoción, realizado en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini. Allí, el club rindió homenaje a dos defensores emblemáticos de su época dorada: Enzo Trossero y el recordado Hugo Villaverde.
El reconocimiento sirvió para celebrar una etapa inolvidable del Rojo, marcada por títulos nacionales e internacionales, pero también dejó una imagen que conmovió a todos los presentes. Trossero, uno de los pilares defensivos del Independiente de los años 80 y campeón del mundo con el club, fue protagonista de una escena inesperada. Tras el acto oficial, una familia de hinchas se acercó para entregarle un regalo muy especial: una camiseta histórica con el número 6, la misma que el exdefensor utilizó durante gran parte de su carrera.
El gesto, sencillo pero cargado de significado, desató una emoción imposible de contener. Al recibir la camiseta, el Vikingo no pudo evitar quebrarse. Las lágrimas aparecieron de inmediato, reflejando no solo el valor simbólico del objeto, sino también el peso de los recuerdos que trajo consigo.
Según contó el propio Trossero, a lo largo de los años había perdido todas las camisetas de su etapa como futbolista profesional, por lo que ese regalo representaba una reliquia irrecuperable de su pasado. El momento fue aún más conmovedor cuando el hincha que le entregó la camiseta le explicó el motivo del obsequio. “Escuché muchas notas de que perdiste tus camisetas, te damos una del 84 que es tuya”, le dijeron.
Esa frase terminó de desarmar emocionalmente al exjugador, que agradeció el gesto conmovido y aseguró que la camiseta ocupará un lugar especial en su casa, enmarcada como un tesoro personal. Antes de ese instante, Trossero había presentado su libro “La historia del Vikingo”, una obra autobiográfica en la que repasa su trayectoria y los momentos más destacados de su carrera.
La presencia de excompañeros y de hinchas de distintas generaciones le dio un marco especial a la jornada, reforzando el vínculo entre el club y quienes fueron protagonistas de sus mayores hazañas. El homenaje no solo sirvió para recordar títulos y glorias deportivas, sino también para mostrar el costado humano de una leyenda. La emoción de Trossero evidenció que, más allá de los trofeos y los logros, el reconocimiento y el afecto de la gente siguen siendo el premio más valioso para quienes hicieron historia con la camiseta de Independiente.
