La doble caída que estremeció al boxeo y quedó entre las escenas más impactantes del año

Los segundos finales fueron eternos. Parker volvió a frenar el combate para chequear la estabilidad del cubano y recién reanudó la acción con 18 segundos restantes. Martínez apeló al clinch y al apoyo en las cuerdas para sobrevivir, mientras que James, también afectado por el intercambio previo, no logró capitalizar la ventaja. Finalmente, la pelea llegó a las tarjetas.

El fallo fue por decisión mayoritaria a favor de Joeshon James, con un empate y dos tarjetas inclinadas a su favor. Más allá del resultado, la imagen de la doble caída quedó grabada como uno de los momentos más impactantes del año, un recordatorio de la crudeza y la imprevisibilidad que hacen del boxeo un deporte tan fascinante como peligroso.