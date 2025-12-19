La doble caída que estremeció al boxeo y quedó entre las escenas más impactantes del año
Yojanler Martínez y Joeshon James protagonizaron un cruce demoledor en Fort Lauderdale, con un intercambio simultáneo que los dejó a ambos al borde del nocaut.
El boxeo suele ofrecer imágenes potentes, pero pocas veces una escena resulta tan gráfica y estremecedora como la que se vivió en Fort Lauderdale durante el combate entre Yojanler Martínez y Joeshon James. En una pelea correspondiente a la cartelera preliminar disputada en el War Memorial Auditorium, el cubano y el estadounidense firmaron uno de los momentos más comentados del 2025 con una doble caída casi cinematográfica que recorrió el mundo.
El duelo, pactado a ocho rounds en la categoría supermediano, ya venía cargado de tensión desde el inicio. Apenas transcurrido el primer minuto del combate, James conectó un certero golpe de izquierda que hizo tambalear a Martínez y lo obligó a tocar la lona de manera parcial. Aunque el cubano no cayó completamente, el árbitro inició la cuenta reglamentaria, dejando en claro que el estadounidense había salido con mayor determinación.
El segundo asalto no estuvo exento de polémica: Martínez recibió una advertencia tras impactar a su rival en la nuca, una acción antirreglamentaria que derivó en la quita de un punto en las tarjetas. Minutos después, el cubano logró enviar a James al suelo, aunque la caída estuvo precedida por una zancadilla que generó discusiones entre el público y el rincón estadounidense. El clima en el ring ya era espeso y presagiaba un desenlace caliente.
Todo explotó en el tercer round. Cuando restaban menos de 50 segundos para el cierre del asalto, ambos boxeadores lanzaron sus derechazos al mismo tiempo. Los golpes impactaron de lleno en el rostro del rival justo en el instante en que cada uno recibía el puño contrario. El resultado fue tan espectacular como brutal: Martínez y James cayeron simultáneamente a la lona, dejando al estadio en silencio por un instante.
El referí Tyrone Parker reaccionó de inmediato. James fue el primero en reincorporarse, mientras que el cubano necesitó un esfuerzo enorme para ponerse de pie. Visiblemente desorientado, Martínez trastabilló y estuvo a punto de volver a caer, pero logró mantenerse erguido. Con muchas dudas, el árbitro completó la cuenta hasta ocho y, tras evaluar a ambos, decidió permitir la continuidad.
Los segundos finales fueron eternos. Parker volvió a frenar el combate para chequear la estabilidad del cubano y recién reanudó la acción con 18 segundos restantes. Martínez apeló al clinch y al apoyo en las cuerdas para sobrevivir, mientras que James, también afectado por el intercambio previo, no logró capitalizar la ventaja. Finalmente, la pelea llegó a las tarjetas.
El fallo fue por decisión mayoritaria a favor de Joeshon James, con un empate y dos tarjetas inclinadas a su favor. Más allá del resultado, la imagen de la doble caída quedó grabada como uno de los momentos más impactantes del año, un recordatorio de la crudeza y la imprevisibilidad que hacen del boxeo un deporte tan fascinante como peligroso.
