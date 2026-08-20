Newell's vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Banfield llega envalentonado después de vencer a Racing por el Torneo Clausura y de avanzar entre semana en la Copa Argentina al dejar en el camino a Midland por penales. En la Zona B del certamen, el elenco de zona Sur también llega con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas e intentará sumar su segunda victoria en condición de visitante.