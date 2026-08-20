Newell's vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" busca hacerse fuerte en Rosario ante Banfield, que superó a Racing en la fecha pasada y viene de avanzar en Copa Argentina. Los detalles en la nota.
Newell’s y Banfield se miden este sábado, desde las 21, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Coloso Marcelo Bielsa, será televisado por TNT Sports y tendrá a Felipe Viola como árbitro principal.
La "Lepra" afrontará su último partido como local antes del clásico de Rosario: después de recibir al "Taladro", visitará a Estudiantes en La Plata y luego se medirá ante Rosario Central. De esta manera, buscará hacerse fuerte en casa y llegar con confianza a una seguidilla clave del campeonato.
Además, el conjunto comandado por Frank Kudelka se ubica noveno, con siete puntos, y buscará mantener su invicto como local en el Torneo Clausura, donde acumula dos triunfos (Talleres y Deportivo Riestra) y un empate (Boca).
Por su parte, Banfield llega envalentonado después de vencer a Racing por el Torneo Clausura y de avanzar entre semana en la Copa Argentina al dejar en el camino a Midland por penales. En la Zona B del certamen, el elenco de zona Sur también llega con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas e intentará sumar su segunda victoria en condición de visitante.
Formaciones de Newell’s vs. Banfield por el Torneo Clausura
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Banfield: Gino Santilli; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 21:00.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Felipe Viola.
VAR: Laura Fortunato.
TV: TNT Sports.
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