Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Newell's y Lanús chocan este sábado, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal.
La "Lepra" llega al encuentro después de vencer 1-0 a Platense en Vicente López, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos y ubicarse entre los puestos de la Zona A. El conjunto rosarino acumula cuatro victorias, cuatro empates y dos caídas en el certamen y, además, mantiene un invicto de seis partidos sin conocer la derrota.
Por su parte, el "Granate" también llega en alza tras derrotar 2-1 a Estudiantes en su última presentación, resultado que le permitió alcanzar la línea de 16 unidades. Ahora, buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.
El encuentro en Rosario aparece como un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el torneo local, ya que una victoria les permitirá asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs y dar un paso importante en la pelea por avanzar a los octavos de final del Clausura.
Formaciones de Newell's vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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