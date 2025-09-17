Newell's vs. Belgrano, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV
La Lepra y el Pirata se enfrentan en San Luis en un partido decisivo, con la chance de meterse entre los cuatro mejores y soñar con un título.
El estadio Único La Pedrera de San Luis será escenario este miércoles de un cruce vibrante por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. Newell’s y Belgrano chocarán en un duelo que promete emociones fuertes, ya que ambos llegan con la obligación de dar un golpe que enderece su semestre y los acerque a una consagración que podría cambiarles el rumbo deportivo.
Para la Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, la Copa se volvió un objetivo central. En el Torneo Clausura, el equipo no logró instalarse en zona de clasificación y necesita resultados inmediatos. El triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en Rosario dio un aire de confianza y el propio DT lo dejó claro: “Este es el partido más importante de mi carrera. No hay margen de error, porque si perdés te quedás afuera. Newell’s tiene que volver a ser protagonista en copas internacionales”.
Belgrano llega tras un empate sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. Al igual que su rival, el Pirata suma apenas nueve puntos en el Clausura y tampoco figura entre los clasificados. La Copa aparece, entonces, como una oportunidad inmejorable para rescatar el semestre y entusiasmar a los hinchas con la posibilidad de llegar a semifinales.
El recorrido de ambos hasta esta instancia fue intenso: los rosarinos eliminaron en primera ronda a Kimberley de Mar del Plata en una dramática serie de penales, luego se impuso con claridad a Defensa y Justicia y más tarde superó a Atlético Tucumán en un duelo electrizante; mientras que Belgrano, por su parte, comenzó venciendo a Real Pilar, continuó con una victoria ante Defensores de Belgrano y dio un golpe de jerarquía al eliminar a Independiente.
El partido, programado para las 18:00, será televisado en todo el país y se espera un gran marco de público. La presión es enorme: ambos saben que un paso en falso los deja afuera, mientras que el triunfo los instala entre los cuatro mejores y les abre la puerta a un final de año soñado. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors, que ya espera en la siguiente instancia.
Newell's vs. Belgrano: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Newell's vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 18:00.
- Estadio: Único La Pedrera, San Luis.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- TV: TyC Sports.
