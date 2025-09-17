Newell's vs. Belgrano, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

Para la Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, la Copa se volvió un objetivo central. En el Torneo Clausura, el equipo no logró instalarse en zona de clasificación y necesita resultados inmediatos. El triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en Rosario dio un aire de confianza y el propio DT lo dejó claro: “Este es el partido más importante de mi carrera. No hay margen de error, porque si perdés te quedás afuera. Newell’s tiene que volver a ser protagonista en copas internacionales”.