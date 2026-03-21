Newell's vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
La Lepra, sin victorias en el campeonato y en zona de descenso, recibe al Lobo mendocino en un partido clave pensando en la permanencia en Primera.
En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s recibirá a Gimnasia de Mendoza este sábado, desde las 17:45, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. La Lepra atraviesa una profunda crisis y buscará su primer triunfo en el campeonato ante el conjunto mendocino.
Newell’s no logra salir del fondo y vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En la última fecha fue goleado 5-0 por Lanús en La Fortaleza, un resultado que lo dejó en el último puesto de la tabla anual con apenas tres puntos, producto de tres empates y ninguna victoria. Los rosarinos igualaron ante Independiente, Riestra y Platense, pero no lograron sostener una regularidad que les permita salir de la zona roja.
Ni siquiera el cambio de entrenador logró torcer el rumbo. Tras la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, el equipo ahora dirigido por Frank Darío Kudelka sumó solo un punto de los últimos nueve en juego. Luego de la dura derrota ante el Granate, el DT fue autocrítico: “No estuvimos a la altura de la camiseta que llevamos. No podemos jugar un partido como el de hoy”, expresó.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza intentará aprovechar el flojo presente de su rival para sumar en una cancha siempre difícil y dar un paso importante en su objetivo dentro del torneo.
Probables formaciones
Newell’s: A confirmar. DT: Frank Darío Kudelka.
Gimnasia de Mendoza: A confirmar. DT: Ariel Broggi.
Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza: datos del partido
Hora: 17:45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Juan Pafundi
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
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