Newell's vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Newell’s no logra salir del fondo y vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En la última fecha fue goleado 5-0 por Lanús en La Fortaleza, un resultado que lo dejó en el último puesto de la tabla anual con apenas tres puntos, producto de tres empates y ninguna victoria. Los rosarinos igualaron ante Independiente, Riestra y Platense, pero no lograron sostener una regularidad que les permita salir de la zona roja.