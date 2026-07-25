Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Newell's recibirá este sábado desde las 17 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Jorge Baliño, con José Carreras a cargo del VAR, y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. Además, marcará el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, luego de la salida de Carlos Tevez.