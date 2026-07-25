Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo
La Lepra recibe este sábado a la T en Rosario por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés iniciará un nuevo ciclo con Jorge Sampaoli como entrenador.
Newell's recibirá este sábado desde las 17 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Jorge Baliño, con José Carreras a cargo del VAR, y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. Además, marcará el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, luego de la salida de Carlos Tevez.
La Lepra necesita cambiar la imagen que dejó durante la primera parte del año. El equipo rosarino finalizó anteúltimo en el Torneo Apertura con apenas 15 puntos y también quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Acassuso. Para afrontar este semestre, el plantel dirigido por Frank Darío Kudelka sumó como refuerzos a Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.
Del otro lado estará Talleres, que también buscará comenzar el campeonato con el pie derecho en el estreno de un nuevo cuerpo técnico. Jorge Sampaoli tendrá su presentación oficial al frente del conjunto cordobés, que intentará iniciar el Clausura con una victoria fuera de casa.
Probables formaciones de Newell's vs. Talleres
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Newell's vs. Talleres: datos del partido
Hora: 17.
Estadio: Marcelo Bielsa.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
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