NFL: el exjugador que ganará millones como analista de TV tras firmar un contrato histórico

Después de ocho años como profesional, McAfee decidió retirarse debido a una lesión en la rodilla y diferencias con el entonces gerente general de los Colts, Ryan Grigson. Tiempo después evaluó la posibilidad de regresar a la actividad para jugar en los Pittsburgh Steelers, la franquicia de su ciudad natal, pero el equipo finalmente optó por incorporar a otro pateador.

Su etapa en la TV y el crecimiento de su patrimonio

Tras retirarse del fútbol americano, McAfee apostó por el mundo de los podcasts y logró construir una enorme comunidad de seguidores en distintas plataformas, lo que despertó el interés de importantes empresas de medios.

Su crecimiento fuera de los estadios lo llevó a firmar un contrato millonario con FanDuel por 120 millones de dólares durante cuatro años. Sin embargo, el acuerdo llegó a su fin cuando ESPN presentó una oferta superior, con un vínculo estimado en 30 millones de dólares por temporada.

Según informó The Athletic, ESPN trabaja en una nueva renovación que podría alcanzar entre 60 y 65 millones de dólares anuales, convirtiendo a McAfee en una de las figuras mejor remuneradas de los medios deportivos estadounidenses.