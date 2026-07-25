NFL: el exjugador que ganará millones como analista de TV tras firmar un contrato histórico
Durante ocho temporadas jugó en la NFL, aunque una lesión en su rodilla lo alejó del deporte. Ahora, firmó un contrato millonario con ESPN. Los detalles en la nota.
Pat McAfee fue uno de los jugadores más destacados del fútbol americano durante su etapa profesional, pero una lesión en su rodilla lo obligó a retirarse antes de lo esperado. Lejos de alejarse del deporte, decidió mantenerse vinculado al mundo que lo había convertido en una figura reconocida.
Tras dejar los campos de juego, encontró una nueva oportunidad en los medios de comunicación y construyó una carrera que lo llevó a firmar un contrato millonario con ESPN, donde se convirtió en una de las voces más importantes del análisis deportivo.
Quién es Pat McAfee y cómo fue su carrera como jugador
Durante su etapa escolar en Plum High School, McAfee se destacó en distintas disciplinas deportivas, aunque fue en el fútbol americano donde volcó todo su potencial. Antes de iniciar su camino profesional, protagonizó una curiosa historia: con el dinero que consiguió en una partida de póker clandestina, luego de pedirle 100 dólares a un amigo, pudo costear un viaje a Miami para competir en un torneo de pateadores.
Su talento llamó la atención de Tony Gibson, coordinador de reclutamiento de la Universidad de West Virginia, quien le ofreció una beca para continuar su formación. En su primera temporada universitaria logró ganarse un lugar como titular y terminó con 11 goles de campo convertidos sobre 18 intentos.
En 2009 llegó a la NFL tras ser elegido por los Indianapolis Colts en la séptima ronda del Draft. Durante esa temporada tuvo un papel importante en la campaña que llevó al equipo hasta el Super Bowl XLIV.
Después de ocho años como profesional, McAfee decidió retirarse debido a una lesión en la rodilla y diferencias con el entonces gerente general de los Colts, Ryan Grigson. Tiempo después evaluó la posibilidad de regresar a la actividad para jugar en los Pittsburgh Steelers, la franquicia de su ciudad natal, pero el equipo finalmente optó por incorporar a otro pateador.
Su etapa en la TV y el crecimiento de su patrimonio
Tras retirarse del fútbol americano, McAfee apostó por el mundo de los podcasts y logró construir una enorme comunidad de seguidores en distintas plataformas, lo que despertó el interés de importantes empresas de medios.
Su crecimiento fuera de los estadios lo llevó a firmar un contrato millonario con FanDuel por 120 millones de dólares durante cuatro años. Sin embargo, el acuerdo llegó a su fin cuando ESPN presentó una oferta superior, con un vínculo estimado en 30 millones de dólares por temporada.
Según informó The Athletic, ESPN trabaja en una nueva renovación que podría alcanzar entre 60 y 65 millones de dólares anuales, convirtiendo a McAfee en una de las figuras mejor remuneradas de los medios deportivos estadounidenses.
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