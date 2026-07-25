Salud: los ejercicios recomendados para personas de más de 50 años que mejora la calidad de vida

La resistencia como aliada del corazón

Los ejercicios de resistencia ayudan al cuerpo a aprovechar mejor el oxígeno y aumentan la capacidad aeróbica. Como resultado, permiten tener más energía para las actividades diarias y una mejor recuperación después del esfuerzo.

Además, mantener una rutina regular de este tipo de actividad puede reducir el riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos, especialmente cuando se combina con hábitos saludables. También favorece un mejor descanso, ayuda a controlar el estrés y contribuye al bienestar físico y mental con el paso de los años.