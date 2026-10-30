Newell's vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" viene de empatar sin goles con San Lorenzo y llega a este compromiso con 21 puntos y en el sexto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para sumar una victoria que la acerque a la clasificación a los octavos de final. El conjunto rosarino, además, se encuentra invicto en condición de local, con cuatro victorias y tres empates.