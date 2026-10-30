Newell's vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" buscará una victoria para consolidarse en los puestos de clasificación. Unión, en tanto, viene de vencer a Estudiantes, aunque se encuentra fuera de los playoffs.
Newell’s y Unión juegan este domingo, desde las 18.30, en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Daniel Edgardo Zamora, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
La "Lepra" viene de empatar sin goles con San Lorenzo y llega a este compromiso con 21 puntos y en el sexto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para sumar una victoria que la acerque a la clasificación a los octavos de final. El conjunto rosarino, además, se encuentra invicto en condición de local, con cuatro victorias y tres empates.
Por su parte, el "Tatengue" suma 17 unidades y necesita conseguir un buen resultado en Rosario para mejorar su posición en la tabla y mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. De esta manera, el equipo santafesino, que viene de vencer a Estudiantes de La Plata, buscará hacerse fuerte como visitante a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Newell’s vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. DT: Frank Darío Kudelka.
- Unión: Matías Mansilla; Lucas Ayala, Juan Ludueña, Matías Rocha, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Horario y televisación
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Hora: 18.30.
Estadio: Marcelo Bielsa.
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora.
VAR: Germán Delfino.
TV: ESPN Premium.
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