Hat-trick de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr: a cuántos goles quedó de alcanzar los 1.000

Con el compromiso igualado 2-2 en un trámite complejo, el reciente ganador del premio BOAT y cinco veces Balón de Oro volvió a vestirse de héroe: convirtió en tres oportunidades para darle la victoria al equipo de Riad, resultado que le permite escalar a la segunda posición de la tabla con 28 unidades, alcanzando la línea del líder Al-Qadisiya con un partido menos disputado. Con estos tres nuevos gritos a su cuenta personal, el atacante luso acumula ocho festejos en la actual liga saudí, sumados a un tanto convertido en la AFC Champions League Elite. De este modo, registra 137 goles desde su llegada a Al-Nassr.