El documento del reclamo de Vélez contra Boca: qué exigen tras la polémica en Copa Argentina

Desde Liniers remarcan que el reglamento de la Copa Argentina no prevé ninguna excepción para ampliar el cupo en la planilla oficial, por lo que aplica la norma general de la Liga Profesional. El punto clave de la controversia radica en la presencia del paraguayo Ángel Romero en el banco de suplentes. Aunque no sumó minutos, Vélez argumenta que la infracción se consumó al integrar la nómina oficial, rompiendo las reglas de elegibilidad e integración del equipo. "La alineación indebida no debe confundirse con la participación efectiva en el juego", sostiene la presentación.