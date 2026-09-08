El documento del reclamo de Vélez contra Boca: qué exigen tras la polémica en Copa Argentina
El Fortín presentó ante el Tribunal de Disciplina un escrito para pedir la victoria por 3-0 tras el cruce. El análisis de los argumentos de Liniers y la defensa del Xeneize.
La eliminación por penales ante Boca en los octavos de final de la Copa Argentina 2026 sumó un capítulo decisivo en los escritorios. Vélez presentó de manera formal su denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la AFA, exigiendo la pérdida del partido para el Xeneize por haber firmado planilla con seis futbolistas extranjeros, cuando el límite estipulado por reglamento es de cinco.
El reclamo de Vélez ante la AFA por los extranjeros de Boca y la definición del Tribunal de Disciplina
El documento al que tuvo acceso y fue publicado por TyC Sports detalla la postura firme de la dirigencia del Fortín. La institución de Liniers solicita que se declare la alineación indebida de Boca y se le aplique la derrota por retirada o renuncia, asignando un resultado oficial de Vélez 3-0 Boca, fundamentado en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario.
Desde Liniers remarcan que el reglamento de la Copa Argentina no prevé ninguna excepción para ampliar el cupo en la planilla oficial, por lo que aplica la norma general de la Liga Profesional. El punto clave de la controversia radica en la presencia del paraguayo Ángel Romero en el banco de suplentes. Aunque no sumó minutos, Vélez argumenta que la infracción se consumó al integrar la nómina oficial, rompiendo las reglas de elegibilidad e integración del equipo. "La alineación indebida no debe confundirse con la participación efectiva en el juego", sostiene la presentación.
Por su parte, en el conjunto de La Ribera confían en su defensa. Desde el club argumentan que no existió ventaja deportiva al no haber ingresado el jugador, y preparan un descargo basado en antecedentes administrativos donde este tipo de faltas se resolvieron con apercibimientos o multas económicas, sin alterar los resultados deportivos.
Sin embargo, Vélez advirtió en su escrito que desestimar la sanción sentaría un peligroso precedente, comparándolo con situaciones hipotéticas como incluir en el banco a un futbolista suspendido o no inscripto sin recibir castigo.
La expectativa es total a la espera de la resolución. El Tribunal de Disciplina de la AFA emitirá su fallo el próximo jueves 17 de septiembre, una fecha clave que determinará qué equipo avanzará a los cuartos de final para medirse contra Racing.
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