La insólita foto viral de Santiago Solari tras concretarse su llegada a Newell's
El delantero firmó su contrato a préstamo en el elenco rosarino luego de una negociación caótica con la Academia, pero un insólito detalle en la presentación desató una ola de memes.
El mercado de pases del fútbol argentino suele regalarnos negociaciones al límite del reglamento y situaciones que rápidamente se transforman en fenómeno en las redes sociales. El protagonista en esta oportunidad fue Santiago Solari, quien tras un desgastante ida y vuelta entre Racing y Newell's Old Boys selló su incorporación al equipo rosarino.
Sin embargo, el atacante no se volvió tendencia por los montos de la operación ni por su posible debut, sino por un insólito blooper durante la foto oficial de su presentación. En las imágenes compartidas por las cuentas oficiales de la Lepra para celebrar el anuncio, se lo pudo ver a Solari posando muy sonriente simulando firmar el documento sobre el escritorio.
La perlita no tardó en ser detectada por los hinchas: el futbolista sostenía la lapicera completamente al revés, apoyando la tapa sobre el papel. Las reacciones de los usuarios estallaron de inmediato en las plataformas digitales con muchos comentarios sobre ese error.
¿Santiago Solari firmó en Newell's con la lapicera al revés?
Dejando de lado el divertido episodio, la transferencia entre los clubes estuvo a punto de colapsar en las horas previas al cierre del libro de pases. La negociación se cerró mediante un préstamo por un cargo de 250 mil dólares y una opción de compra fijada en 2,5 millones de dólares por el 80% de su ficha.
Pese al entendimiento inicial, una exigencia de último momento impuesta por la dirigencia comandada por Diego Milito paralizó las charlas. La controversia surgió por una cláusula vinculada al contrato del jugador: si Newell’s decidía no hacer uso de la opción de compra durante el primer semestre de 2027, debía abonarle a la institución de Avellaneda una compensación económica por el salario de Solari.
La dirigencia rosarina rechazó de plano este punto, aunque finalmente las partes pulieron las asperezas sobre la hora para destrabar el trámite. "Se venía manejando la posibilidad de mi salida, dependía de las negociaciones, que fueron bastante difíciles y se concretaron en las últimas horas", reconoció el propio delantero en diálogo con SportsCenter.
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