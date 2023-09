Escándalo en Rosario: Central no salió a jugar y el clásico de reserva ante Newell's se suspendió

"No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales. Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas", explicó Central en un comunicado en el que explicó los motivos de su decisión de no ir a jugar.