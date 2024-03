Insólito: juega en Newell's, dijo ser hincha de Rosario Central y tuvo que pedir disculpas

franquito diaz rc.mp4

Filtraron un video suyo grabado dentro de su auto por un grupo de jóvenes. "¿De qué cuadro sos?”, le consultó una de las chicas. La respuesta no tardó en llegar: “Nosotros de Rosario Central”.

La revelación, evidentemente falsa tras la disculpa, se viralizó de inmediato en las redes sociales y generó un fuerte revuelo en la parcialidad leprosa, quien le hizo saber su malestar.

franquito diaz.mp4

"No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación”, completó el mediocampista en su cuenta personal.

Y aseguró: “Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”.