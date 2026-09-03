Neymar encendió las alarmas en Santos: salió lesionado y preocupa su futuro inmediato

Cuca ya piensa en un Santos sin su máxima figura

Luego del encuentro, Cuca reconoció que el delantero difícilmente pueda estar disponible para el próximo compromiso del Brasileirao. “No es una situación que queramos, él está afuera probablemente. Vamos a tener que arreglarnos sin él”, explicó el entrenador.

Santos deberá visitar este domingo, desde las 16 de Argentina, a Internacional de Porto Alegre por el torneo brasileño. El partido tendrá especial importancia para el Peixe, que actualmente ocupa el decimocuarto puesto de la clasificación con 29 puntos y busca tomar distancia de los puestos comprometidos.

La posible ausencia de Ney supone un problema importante para Cuca. El brasileño lleva 25 partidos disputados durante la temporada, con ocho goles y ocho asistencias, números que reflejan su peso dentro de la estructura ofensiva del equipo.