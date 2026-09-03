Neymar encendió las alarmas en Santos: salió lesionado y preocupa su futuro inmediato
El delantero brasileño no pudo completar el clásico ante Palmeiras por una molestia en el muslo derecho. Ahora espera los estudios para conocer el grado de la lesión.
La noche de Santos tuvo un doble golpe. Por un lado, el equipo quedó eliminado de la Copa de Brasil después de no poder remontar la serie ante Palmeiras. Por otro, Neymar encendió las alarmas al abandonar el campo de juego con una molestia muscular que le impidió disputar el segundo tiempo en Vila Belmiro.
El delantero brasileño fue titular en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, pero sobre el cierre de la primera etapa comenzó a evidenciar problemas físicos. La situación generó preocupación dentro del cuerpo técnico encabezado por Cuca, que decidió no arriesgarlo durante el complemento y mandó a Rony al terreno de juego en su lugar.
La molestia se produjo después de una acción en la que Neymar recibió la pelota con Giay encima e intentó sacar un remate desde afuera del área con su pierna izquierda. Instantes después de aquella jugada, el futbolista comenzó a tocarse el muslo derecho y, a los 43 minutos, hizo señas hacia el banco de suplentes.
Neymar terminó el primer tiempo con molestias
El número 10 todavía intentó continuar. Realizó distintos movimientos para comprobar si podía seguir jugando y completó los primeros 45 minutos, aunque terminó el período con evidentes signos de dolor. Durante el entretiempo fue evaluado y finalmente Cuca optó por reemplazarlo.
Por el momento, el Peixe no informó un diagnóstico médico definitivo. La estrella brasileña será sometido a estudios para determinar con precisión qué lesión sufrió y, especialmente, cuánto tiempo podría demandarle la recuperación. La preocupación no está relacionada únicamente con este partido: la institución blanca y negra tiene por delante un calendario exigente y necesita contar con Neymar para afrontar una etapa decisiva de la temporada.
Cuca ya piensa en un Santos sin su máxima figura
Luego del encuentro, Cuca reconoció que el delantero difícilmente pueda estar disponible para el próximo compromiso del Brasileirao. “No es una situación que queramos, él está afuera probablemente. Vamos a tener que arreglarnos sin él”, explicó el entrenador.
Santos deberá visitar este domingo, desde las 16 de Argentina, a Internacional de Porto Alegre por el torneo brasileño. El partido tendrá especial importancia para el Peixe, que actualmente ocupa el decimocuarto puesto de la clasificación con 29 puntos y busca tomar distancia de los puestos comprometidos.
La posible ausencia de Ney supone un problema importante para Cuca. El brasileño lleva 25 partidos disputados durante la temporada, con ocho goles y ocho asistencias, números que reflejan su peso dentro de la estructura ofensiva del equipo.
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