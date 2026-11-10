Neymar dio una pista sobre su retiro: el año que eligió para jugar la Kings League
Neymar dijo en un vivo que jugará la Kings League en un futuro cercano y señaló a su rodilla como la razón; además, el Santos lo recuperó tras anularse una sanción.
Neymar dio una pista sobre el final de su carrera. Durante un vivo de la transmisión de la Kings League Brasil, el delantero del Santos contó que quiere jugar ese torneo y que lo hará en 2030. Lo dijo casi al pasar, mientras comía pochoclos. Como la Kings League es un formato de exhibición que suele reunir a exfutbolistas, la frase se leyó como una fecha tentativa para su retiro del fútbol profesional.
Su interlocutor, el creador de contenido Cris Guedes, se sorprendió y le dijo que todavía le quedaban cinco o seis años de carrera. El crack brasilero, que cumplirá 35 años en febrero, respondió entre risas y con una explicación concreta: “Si tú tuvieras mi rodilla, me entenderías”.
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La rodilla izquierda es el gran problema físico del brasileño desde hace años. En diciembre de 2025 le hicieron una artroscopia, y a mediados de 2026, antes del Mundial, se sometió a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas. Las lesiones le quitaron continuidad: en el último mes jugó solo tres partidos con el Santos. En uno le hizo un doblete a Flamengo, y en otro, ante Bahía, fue expulsado por taparse la boca.
Neymar vuelve a estar disponible para el Santos
Por esa roja, el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil le había dado dos fechas de suspensión, y además cumplió una fecha por acumulación de amarillas. Se perdió los partidos ante Palmeiras y Bragantino. Ahora el tribunal aceptó el recurso del club paulista, así que el capitán podrá jugar el próximo partido.
Santos marcha noveno en el Brasileirao con 47 puntos. Por ahora está en zona de Copa Sudamericana. El último lugar de clasificación a la Libertadores lo ocupa Athletico Paranaense, quinto con 54 puntos, a siete de distancia. Hay una variable que puede habilitar un cupo más. Si Palmeiras, segundo en la tabla, gana la final de la Libertadores ante Estudiantes de La Plata, liberará su lugar y también clasificaría el sexto. Neymar, campeón de América en 2011, sueña con volver a jugarla.
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