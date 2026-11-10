Neymar dio una pista sobre su retiro: el año que eligió para jugar la Kings League

Neymar sorprendió al calificar a Lamine Yamal como "el mejor del mundo".

Santos marcha noveno en el Brasileirao con 47 puntos. Por ahora está en zona de Copa Sudamericana. El último lugar de clasificación a la Libertadores lo ocupa Athletico Paranaense, quinto con 54 puntos, a siete de distancia. Hay una variable que puede habilitar un cupo más. Si Palmeiras, segundo en la tabla, gana la final de la Libertadores ante Estudiantes de La Plata, liberará su lugar y también clasificaría el sexto. Neymar, campeón de América en 2011, sueña con volver a jugarla.