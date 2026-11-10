Conmoción en Brasil: asesinaron al padre de Rony y Neymar intervino para ayudar a su compañero

En medio de ese difícil momento apareció un gesto especial: Neymar puso su avión privado a disposición de Rony y su familia para que pudieran trasladarse con mayor facilidad.

El mensaje de Rony y el gesto de Neymar

El delantero brasileño utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la muerte de su padre y agradecer las muestras de apoyo que recibió desde que se conoció la noticia. En su publicación, destacó especialmente el acompañamiento de Santos, del cuerpo técnico encabezado por Cuca y de sus compañeros.

También tuvo palabras de agradecimiento para Neymar por facilitar el viaje familiar. "Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre", comenzó su mensaje. Además, escribió: "Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil".

Sobre la ayuda del capitán del Peixe, remarcó: "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje".

Finalmente, dejó en claro cuál será su prioridad durante los próximos días: "En este momento, mi deseo es estar al lado de mi familia, honrar la memoria de mi padre, y encontrar fuerzas para seguir adelante".

Cuándo volverá Rony a jugar en Santos

Por el momento, no existe una fecha establecida para el regreso del atacante a los entrenamientos. La institución le comunicó que podrá permanecer junto a su familia durante el tiempo que considere necesario, sin presiones para reincorporarse a la actividad.

En la temporada 2026, Rony disputó 47 encuentros con Santos entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. En total, convirtió cinco goles. Su última aparición fue el 2 de noviembre frente a Bragantino, cuando ingresó durante los últimos 11 minutos.

Actualmente, el club ocupa el noveno puesto del Brasileirao y pelea por asegurarse una clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, en medio de la tragedia, desde la dirigencia dejaron en claro que lo deportivo quedó en segundo plano.