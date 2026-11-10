Conmoción en Brasil: asesinaron al padre de Rony y Neymar intervino para ayudar a su compañero
Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, murió tras ser apuñalado en el estado de Pará. El delantero recibió permiso del club para viajar junto a su familia.
Una tragedia golpeó al plantel de Santos y generó una profunda conmoción en el fútbol brasileño. Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero Rony, fue asesinado este lunes en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará. Tenía 72 años y murió después de recibir una puñalada en el cuello.
El episodio ocurrió cerca de las 15.30 en el barrio Novo. Según las primeras informaciones policiales, los efectivos llegaron al lugar luego de recibir una denuncia por una agresión con arma blanca. Allí encontraron a la víctima, mientras que una mujer identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue detenida en flagrancia como sospechosa del homicidio.
Durante el procedimiento, las autoridades también secuestraron una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros que habría sido utilizada en el ataque.
Cómo fue el asesinato del padre de Rony
De acuerdo con el reporte policial, el crimen se habría producido después de una discusión. La investigación quedó a cargo de la Policía Civil, que deberá determinar las circunstancias y los motivos del enfrentamiento.
La noticia impactó profundamente al futbolista del Peixe, que recibió rápidamente el respaldo de sus compañeros y de la institución. El club decidió darle libertad para ausentarse de los entrenamientos y viajar hasta Pará para acompañar a sus seres queridos.
En medio de ese difícil momento apareció un gesto especial: Neymar puso su avión privado a disposición de Rony y su familia para que pudieran trasladarse con mayor facilidad.
El mensaje de Rony y el gesto de Neymar
El delantero brasileño utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la muerte de su padre y agradecer las muestras de apoyo que recibió desde que se conoció la noticia. En su publicación, destacó especialmente el acompañamiento de Santos, del cuerpo técnico encabezado por Cuca y de sus compañeros.
También tuvo palabras de agradecimiento para Neymar por facilitar el viaje familiar. "Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre", comenzó su mensaje. Además, escribió: "Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil".
Sobre la ayuda del capitán del Peixe, remarcó: "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje".
Finalmente, dejó en claro cuál será su prioridad durante los próximos días: "En este momento, mi deseo es estar al lado de mi familia, honrar la memoria de mi padre, y encontrar fuerzas para seguir adelante".
Cuándo volverá Rony a jugar en Santos
Por el momento, no existe una fecha establecida para el regreso del atacante a los entrenamientos. La institución le comunicó que podrá permanecer junto a su familia durante el tiempo que considere necesario, sin presiones para reincorporarse a la actividad.
En la temporada 2026, Rony disputó 47 encuentros con Santos entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. En total, convirtió cinco goles. Su última aparición fue el 2 de noviembre frente a Bragantino, cuando ingresó durante los últimos 11 minutos.
Actualmente, el club ocupa el noveno puesto del Brasileirao y pelea por asegurarse una clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, en medio de la tragedia, desde la dirigencia dejaron en claro que lo deportivo quedó en segundo plano.
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