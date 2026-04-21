Carlos Díez, la nueva joya con raíces argentinas que lidera al Real Madrid juvenil en Europa

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Un aspecto que suma atractivo a su perfil es su doble nacionalidad. Nacido en España pero con ascendencia argentina, tiene la posibilidad de representar a cualquiera de los dos países a nivel internacional. Esto lo posiciona como una opción tanto para las selecciones juveniles como para la mayor, en un futuro que todavía está en construcción pero que ya promete.

La consagración en la Youth League no es un hecho aislado para el Real Madrid, que vuelve a demostrar la fortaleza de su proyecto formativo. En este contexto, la irrupción de Díez aparece como un nuevo ejemplo del potencial que surge desde sus divisiones inferiores. Con apenas 18 años, ya dio un paso importante en su carrera y todo indica que su nombre seguirá creciendo en el fútbol europeo.

Embed ¿PUEDE SER EL NUEVO EUROPIBE DE LA SCALONETA? Carlos Diez, español de 18 años con raíces ARGENTINAS y capitán del Real Madrid, marcó su penal en la final de la #UEFAYouthLeague, donde el Merengue terminó venciendo al Brujas.



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