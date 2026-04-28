Pablo Longoria arregló todo para convertirse en el nuevo director deportivo de River
El español de 39 años, de reciente paso como presidente del Olympique de Marsella, llegó a un acuerdo con la institución de Núñez para liderar el proyecto futbolístico.
River dio un paso firme hacia la modernización de su estructura deportiva. Tras semanas de gestiones, el club confirmó el arribo de Pablo Longoria, un nombre de peso en el fútbol europeo, para ocupar el cargo de director deportivo. El asturiano, conocido por su capacidad de gestión integral y su obsesión por el scouting, buscará darle un salto de calidad a la captación de talentos y al desarrollo de las divisiones inferiores del Millonario.
Longoria no es un improvisado. A pesar de su juventud, cuenta con una currícula envidiable que incluye pasos por el Newcastle, Juventus (donde fue Jefe de Scouting), Valencia (como director deportivo) y el Marsella, donde llegó a ser el presidente más joven de su historia. Su llegada a Núñez tiene objetivos claros: potenciar el programa infanto-juvenil, blindar a las joyas de la cantera y profesionalizar el área de búsqueda de refuerzos bajo estándares internacionales.
Quién es Pablo Longoria: el "niño de la Play" que conquistó Europa
La historia de Longoria es la de un apasionado que rompió moldes. En España se lo apodó "el niño de la Play" debido a que su amor por la gestión deportiva nació de videojuegos como el PC Fútbol, a los que dedicaba horas en su infancia.
-
Metodología: Es un fundamentalista de la Big Data, aunque sostiene que el ojo humano es irremplazable. Su proceso de selección es riguroso: utiliza estadísticas como filtro, revalida viendo al jugador en el campo y luego investiga a fondo su vida privada y valor de mercado.
Políglota y obsesivo: Habla seis idiomas y es capaz de analizar hasta 160 partidos por semana. En Juventus, revolucionó el sistema de búsqueda creando modelos predictivos sobre el crecimiento de los futbolistas.
Visión de mercado: Se destaca por encontrar valor donde otros no lo ven. En Europa, fue responsable de fichajes de renombre como Alexis Sánchez, Pierre-Emerick Aubameyang y Mason Greenwood.
Para River, la incorporación de Longoria representa un movimiento estratégico que va más allá de los resultados del domingo. El español aportará su red de contactos globales para consolidar la marca del equipo en el mundo y establecerá un modelo de captación de datos que persista en el tiempo.
Tras haber gestionado al Olympique de Marsella en contextos de crisis financiera y llevado al equipo nuevamente a la Champions League, llega a Argentina con la experiencia necesaria para manejar la presión de un gigante. Su rol será ejecutivo y técnico a la vez, buscando ese equilibrio entre la inmediata exigencia de títulos y la sostenibilidad del proyecto futbolístico a largo plazo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario