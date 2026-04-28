Pablo Longoria arregló todo para convertirse en el nuevo director deportivo de River

Longoria no es un improvisado. A pesar de su juventud, cuenta con una currícula envidiable que incluye pasos por el Newcastle, Juventus (donde fue Jefe de Scouting), Valencia (como director deportivo) y el Marsella, donde llegó a ser el presidente más joven de su historia. Su llegada a Núñez tiene objetivos claros: potenciar el programa infanto-juvenil, blindar a las joyas de la cantera y profesionalizar el área de búsqueda de refuerzos bajo estándares internacionales.