Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.

El equipo venezolano considera este partido como una verdadera final. Después deberá afrontar dos compromisos como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una obligación para seguir soñando con los octavos de final. La Banda, mientras tanto, buscará volver a ser un equipo confiable y dar un paso firme en una copa que se transformó en uno de sus grandes objetivos del semestre.

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Chacho Coudet apuesta a la rotación de cara a los octavos del Apertura

La rotación comenzará desde el arco, donde Santiago Beltrán tendría su oportunidad. En defensa volverá Lucas Martínez Quarta para compartir la zaga con Germán Pezzella, mientras que Lautaro Rivero descansará y ni siquiera formaría parte de la delegación. También Gonzalo Montiel permanecería en Buenos Aires, por lo que Fabricio Bustos sumará minutos en el lateral derecho. Sobre la banda izquierda, Marcos Acuña podría tener descanso y dejarle su lugar al uruguayo Matías Viña.

En el mediocampo habrá modificaciones importantes. Aníbal Moreno, uno de los futbolistas con más minutos en el año, no estaría desde el arranque por primera vez en la temporada. El volante acumula un desgaste considerable y el cuerpo técnico considera necesario darle una pausa. Lucas Silva y Kevin Castaño aparecen como alternativas para ocupar ese puesto.

Otro que podría salir del equipo es Tomás Galván, habitual titular en el esquema del entrenador. Giuliano Galoppo asoma como candidato para ingresar, mientras que Maximiliano Meza continuaría dentro del once inicial. Juan Cruz Meza también cuenta con posibilidades de meterse entre los titulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2052098187448422676&partner=&hide_thread=false Rumbo a Venezuela pic.twitter.com/UUXIxridPr — River Plate (@RiverPlate) May 6, 2026

En ofensiva, la situación de Juan Fernando Quintero sigue generando expectativa. El colombiano todavía no logró recuperar su mejor estado físico tras la lesión y su presencia desde el comienzo no está asegurada. Luego de su flojo ingreso ante Atlético Tucumán, el propio entrenador explicó que apenas había podido entrenarse con normalidad junto al grupo. Si finalmente no juega, Ian Subiabre y Kendry Páez aparecen como variantes.

La delantera también sufrirá modificaciones. Con Sebastián Driussi enfocado en recuperarse para reaparecer el domingo, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas conformarían la dupla ofensiva. Coudet apuesta por atacantes con despliegue físico y movilidad, mientras que Agustín Ruberto quedaría como recambio tras una actuación poco convincente en el último partido. Facundo Colidio, por su parte, aguardaría su oportunidad desde el banco.

Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo vs. River: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

Polideportivo Misael Delgado. Árbitro: Derlis Fabián López (PAR).

Derlis Fabián López (PAR). TV: DSports.