Otra vez, Dibu Martínez fue nominado al Premio Lev Yashin en el Balón de Oro 2025
El arquero de la Selección Argentina vuelve a destacarse a nivel global tras ser incluido entre los diez finalistas al galardón que reconoce al mejor guardameta del año.
Emiliano “Dibu” Martínez recibió una nueva distinción a su carrera profesional: fue nominado nuevamente al Premio Lev Yashin, reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo en la temporada.
El marplatense, que fue clave para la Selección Argentina en las últimas competencias internacionales, integra la selecta nómina de diez finalistas que competirán por el trofeo en la próxima gala del Balón de Oro 2025, programada para el l unes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.
A sus 32 años, el actual arquero del Aston Villa de Inglaterra vuelve a ocupar un lugar de privilegio entre los arqueros más destacados del mundo. Su temporada fue sólida tanto en la Premier League como en el ámbito internacional con la Albiceleste, lo que lo posicionó nuevamente entre los grandes del puesto.
Aunque su futuro en el club inglés está en duda en plena ventana de traspasos, la nominación reafirma su vigencia y su estatus de élite.
Nominados al trofeo Lev Yashin en el Balón de Oro 2025
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia)
Aunque no es la primera vez que el argentino aparece entre los finalistas al Yashin -ya lo había hecho tras el Mundial de Qatar 2022, que lo tuvo como una de las grandes figuras-, esta nueva postulación confirma que su rendimiento no fue un hecho aislado. Dibu continúa siendo una pieza clave tanto para su selección como para su equipo, con atajadas determinantes, personalidad y un liderazgo indiscutido.
En esta edición del Balón de Oro, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también figuran entre los 30 nominados al premio principal, aunque sus chances son menores. Dibu, en cambio, parte como uno de los favoritos para llevarse el trofeo Lev Yashin, que podría consolidarlo como el mejor arquero del planeta en la última temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario