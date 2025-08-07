Otra vez, Dibu Martínez fue nominado al Premio Lev Yashin en el Balón de Oro 2025

dibu yashin

Aunque no es la primera vez que el argentino aparece entre los finalistas al Yashin -ya lo había hecho tras el Mundial de Qatar 2022, que lo tuvo como una de las grandes figuras-, esta nueva postulación confirma que su rendimiento no fue un hecho aislado. Dibu continúa siendo una pieza clave tanto para su selección como para su equipo, con atajadas determinantes, personalidad y un liderazgo indiscutido.

En esta edición del Balón de Oro, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también figuran entre los 30 nominados al premio principal, aunque sus chances son menores. Dibu, en cambio, parte como uno de los favoritos para llevarse el trofeo Lev Yashin, que podría consolidarlo como el mejor arquero del planeta en la última temporada.