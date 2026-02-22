Ni Xuper TV ni Magma ni Magis TV: cómo ver EN VIVO Vélez vs. River, por el Torneo Apertura: hora, formaciones
El Fortín recibe al Millonario en el José Amalfitani. Conocé todos los detalles del encuentro que será dirigido por Darío Herrera. Xuper TV no lo transmite.
Este domingo, desde las 19.15, River visita a Vélez en el estadio José Amalfitani en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. No se puede ver ni por Xuper TV ni por Magma ni por Magis TV ya que están bloqueadas en Argentina.
Cómo llega River Plate
El conjunto de Núñez buscará cambiar su imagen ante un rival que llega invicto. El Millonario viene de clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 1 a 0 a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juan Fernando Quintero sobre la hora. Pese a ese triunfo, el equipo buscará disipar las dudas que dejaron las recientes derrotas frente a Tigre y Argentinos Juniors en el ámbito local. Actualmente, marcha octavo en la Zona B con siete puntos.
Para este compromiso, Marcelo Gallardo recupera a piezas importantes del plantel: Franco Armani, Sebastián Driussi y Marcos Acuña recibieron el alta médica y estarán a disposición. Se perfila que el arquero y el lateral campeón del mundo regresen a la titularidad en lugar de Santiago Beltrán y Matías Viña. Además, Facundo Colidio podría ingresar desde el arranque en reemplazo de Maximiliano Salas.
Cómo llega Vélez Sarsfield
La realidad del equipo local es muy auspiciosa. El Fortín es uno de los seis invictos que posee el Torneo Apertura. Tras ganar tres partidos y empatar dos, el conjunto de Liniers se sitúa en la cima de la Zona A con 11 puntos. Además, se hizo fuerte de local tras vencer a Talleres y Boca.
En cuanto al armado del equipo, Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con Diego Valdés, quien sufrió un microdesgarro en el sóleo derecho y será baja. Su lugar en el campo se lo debaten Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone. La buena noticia para el entrenador es que Braian Romero volvió a estar a disposición tras superar una lesión.
Probables formaciones
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River Plate: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Datos del partido
Hora: 19.15.
TV: ESPN Premium.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Darío Herrera.
