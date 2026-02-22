Ni Xuper TV ni Magma ni Magis TV: cómo ver EN VIVO Vélez vs. River, por el Torneo Apertura: hora, formaciones

river velez.jpg Mastantuono en uno de los últimos duelos de River con Vélez cuando se podía ver por Xuper TV

Cómo llega River Plate

El conjunto de Núñez buscará cambiar su imagen ante un rival que llega invicto. El Millonario viene de clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 1 a 0 a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juan Fernando Quintero sobre la hora. Pese a ese triunfo, el equipo buscará disipar las dudas que dejaron las recientes derrotas frente a Tigre y Argentinos Juniors en el ámbito local. Actualmente, marcha octavo en la Zona B con siete puntos.