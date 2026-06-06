El comunicado de River Plate por la muerte de Indio Solari
El club de Núñez expresó su pesar tras el fallecimiento del histórico músico argentino, a quien reconoció como una figura trascendental del rock nacional y parte del ADN cultural de sus hinchas.
El Club Atlético River Plate emitió un comunicado oficial tras conocerse el fallecimiento de Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock nacional y referente de múltiples generaciones.
“River Plate lamenta el fallecimiento del Indio Solari”, comienza el texto difundido por la institución de Núñez, que rápidamente se replicó en redes sociales y medios deportivos.
En el mensaje, el club destacó el impacto cultural del artista, subrayando que se trata de “uno de los artistas más influyentes y trascendentes del rock nacional, referente de varias generaciones y autor de canciones icónicas que quedarán para siempre en el recuerdo del público argentino y mundial”.
El comunicado también remarcó un costado particular del vínculo entre el músico y la institución: varias de sus frases, tanto en su etapa solista como en su histórica etapa con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, suelen aparecer en banderas y trapos de las tribunas del Estadio Monumental, convertidas en parte del folklore riverplatense.
En ese sentido, desde el club destacaron que la obra del Indio “trascendió lo musical”, instalándose como un fenómeno cultural que excede generaciones y escenarios, con una fuerte presencia en la estética popular del fútbol argentino.
Finalmente, la institución presidida por su Comisión Directiva expresó sus condolencias: “El Club Atlético River Plate acompaña a familiares, amigos y colegas en estos momentos de profundo dolor y tristeza”.
El comunicado completo
River Plate lamenta el fallecimiento del Indio Solari
Este viernes 5 de junio falleció uno de los artistas más influyentes y trascedentes del rock nacional, referente de varias generaciones y autor de canciones icónicas que quedarán para siempre en el recuerdo del público argentino y mundial.
Frases de sus composiciones como solista, al igual que con la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, forman parte de banderas que cada partido se lucen en las tribunas del Mâs Monumental, un reflejo de lo que significó la obra del Indio, que trascendió lo musical.
El Club Atlético River Plate, a través de su Honorable Comisión Directiva, acompaña a familiares, amigos y colegas en estos momentos de profundo dolor y tristeza.
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