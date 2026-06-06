El comunicado de River Plate por la muerte de Indio Solari

Finalmente, la institución presidida por su Comisión Directiva expresó sus condolencias: “El Club Atlético River Plate acompaña a familiares, amigos y colegas en estos momentos de profundo dolor y tristeza”.

El comunicado completo

River Plate lamenta el fallecimiento del Indio Solari

Este viernes 5 de junio falleció uno de los artistas más influyentes y trascedentes del rock nacional, referente de varias generaciones y autor de canciones icónicas que quedarán para siempre en el recuerdo del público argentino y mundial.

Frases de sus composiciones como solista, al igual que con la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, forman parte de banderas que cada partido se lucen en las tribunas del Mâs Monumental, un reflejo de lo que significó la obra del Indio, que trascendió lo musical.

El Club Atlético River Plate, a través de su Honorable Comisión Directiva, acompaña a familiares, amigos y colegas en estos momentos de profundo dolor y tristeza.