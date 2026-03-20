Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a San Lorenzo vs. Deportivo Rincón EN VIVO por Internet

Formaciones de San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

La televisación estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe sintonizar TyC Sports en:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro