Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a San Lorenzo vs. Deportivo Rincón EN VIVO por Internet
Se juega este martes el cruce clave entre San Lorenzo y Deportivo Rincón por la Copa Argentina 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
San Lorenzo, en plena crisis deportiva; y Deportivo Rincón, equipo de Neuquén que se prepara para su debut en el Federal A, se enfrentan este viernes por la noche por los 32vos de final de la Copa Argentina.
El partido se juega desde las 21.15 horas en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de TyC Sports. Puede verse sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División.
El clima en el Pedro Bidegain estalló tras el humillante 2-5 que sentenció el ciclo de Damián Ayude. Entre cánticos de desaprobación generalizada, la dirigencia de San Lorenzo oficializó la salida del entrenador y designó a Alan Capobianco para tomar las riendas de manera interina.
En la vereda de enfrente, el escenario es de pura ilusión. El conjunto neuquino de Rincón de los Sauces llega a este compromiso en las vísperas de su debut en el Federal A, categoría a la que escaló en 2024 tras una meteórica trayectoria de apenas doce años de vida.
Formaciones de San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
La televisación estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe sintonizar TyC Sports en:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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