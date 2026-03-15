Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Unión vs. Boca EN VIVO por Internet
Se juega este domingo el cruce clave entre Unión vs. Boca por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Unión y Boca se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Tatengue intentará sostener su buen momento en la Zona A, mientras que el Xeneize buscará cortar su racha de empates.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
El Xeneize llega a Santa Fe tras igualar 1-1 ante San Lorenzo en La Bombonera, resultado que marcó su cuarto empate consecutivo como local. El equipo volvió a retirarse entre silbidos y el entrenador Claudio Úbeda también fue blanco de críticas pese a la reciente victoria por 3-0 frente a Lanús. Actualmente el conjunto azul y oro se ubica en el séptimo lugar de la Zona A con 13 puntos y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega con confianza luego de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del torneo. En la última fecha empató 4-4 frente a Independiente en Avellaneda tras haber estado 3-0 arriba en el marcador. Más allá del sabor amargo por no poder sostener la ventaja, el Tatengue atraviesa una muy buena racha. Se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos y no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces acumuló tres triunfos y tres empates.
Formaciones del encuentro entre Unión y Boca
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Unión vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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