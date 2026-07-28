Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Los dos equipos comenzaron el campeonato con victorias y buscarán mantener el envión para seguir prendidos en los primeros puestos.
Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto protagonizarán este martes uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona y enfrentará a dos equipos que iniciaron el certamen con triunfos, por lo que ambos intentarán sostener el buen comienzo y continuar entre los protagonistas de la competencia.
El conjunto de La Paternal dejó una muy buena imagen en su debut. En una de las presentaciones más atractivas de la primera jornada, derrotó por 3-2 a Sarmiento en Junín luego de un encuentro cambiante que se resolvió sobre el final gracias a un gol agónico de Diego Porcel.
El Bicho mostró una propuesta ofensiva que le permitió quedarse con tres puntos importantes como visitante. Sin embargo, el héroe de aquella victoria no podrá estar presente en este compromiso. Luego de convertir el gol del triunfo, Porcel celebró quitándose la camiseta, recibió la segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión frente al conjunto cordobés.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto también comenzó el campeonato con una sonrisa. En condición de local derrotó por 1-0 a Tigre gracias al gol convertido por su capitán, Sergio Ojeda, y logró cortar una extensa racha sin victorias en el torneo. Ese triunfo tuvo un valor especial para el conjunto cordobés, ya que no conseguía imponerse por el campeonato desde el 26 de febrero, cuando había superado por 2-0 a Huracán.
La victoria en el debut representó un importante impulso anímico para un plantel que buscará consolidarse durante la segunda parte de la temporada. El desafío, sin embargo, será mucho más exigente. Visitar el estadio Diego Armando Maradona siempre representa una prueba de dificultad para cualquier equipo, especialmente frente a un equipo que suele hacerse fuerte como local y que mostró un nivel futbolístico convincente en su primera presentación.
Con ambos equipos llegando tras un estreno exitoso, el encuentro aparece como una de las propuestas más interesantes de la jornada. El local buscará imponer su juego y aprovechar el respaldo de su gente, mientras que la visita intentará sostener el impulso del debut y sumar otro resultado positivo que fortalezca su confianza para lo que resta del campeonato.
Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC): otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: ESPN Premium.
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