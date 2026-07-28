Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto también comenzó el campeonato con una sonrisa. En condición de local derrotó por 1-0 a Tigre gracias al gol convertido por su capitán, Sergio Ojeda, y logró cortar una extensa racha sin victorias en el torneo. Ese triunfo tuvo un valor especial para el conjunto cordobés, ya que no conseguía imponerse por el campeonato desde el 26 de febrero, cuando había superado por 2-0 a Huracán.