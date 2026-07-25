Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Independiente Rivadavia busca darle continuidad a un 2026 de altísimo rendimiento. Aunque el sabor amargo de la eliminación en octavos del Apertura ante Unión sigue fresco —tras haber liderado su zona—, el conjunto mendocino mira a todos desde arriba en la tabla anual y ya prepara su cruce de octavos de Copa Libertadores frente a Fluminense. En el esquema de Alfredo Berti ya no estará Sebastián Villa, quien concluyó su etapa en el club y retornó a Boca Juniors.