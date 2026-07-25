Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 15:00 de este domingo, la Lepra mendocina visita al Decano en el Monumental José Fierro para el debut en el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia se medirán este domingo a partir de las 15:00 en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco de la jornada inaugural del Torneo Clausura. El Decano buscará hacerse fuerte como local ante una Lepra mendocina que sale a la cancha para hacer su debut oficial en el certamen, con la mirada puesta en lo que será su histórica participación en la Copa Libertadores.
Atlético Tucumán sale a jugar con la necesidad imperiosa de cambiar la pisada respecto a su irregular paso por el Apertura. Para esta nueva etapa, el plantel conducido por Julio César Falcioni incorporó por ahora a dos caras nuevas: el mediocampista Julián Fernández —a préstamo desde Palestino de Chile— y el delantero Alexis Canelo. Quien perdió terreno en la consideración del DT es el atacante Carlos Abeldaño, relegado a entrenar con la Reserva durante la semana.
Del otro lado, Independiente Rivadavia busca darle continuidad a un 2026 de altísimo rendimiento. Aunque el sabor amargo de la eliminación en octavos del Apertura ante Unión sigue fresco —tras haber liderado su zona—, el conjunto mendocino mira a todos desde arriba en la tabla anual y ya prepara su cruce de octavos de Copa Libertadores frente a Fluminense. En el esquema de Alfredo Berti ya no estará Sebastián Villa, quien concluyó su etapa en el club y retornó a Boca Juniors.
Probables formaciones de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
- Hora: 15.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Maximiliano Macheroni
- Estadio: Monumental José Fierro
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