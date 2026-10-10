Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barracas Central vs. Huracán por Internet

Barracas Central y Huracán se enfrentan este sábado, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El partido será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.