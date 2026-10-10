Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barracas Central vs. Huracán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura.
Barracas Central y Huracán se enfrentan este sábado, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El partido será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.
El "Guapo" viene de vencer por 3-2 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, resultado que le permitió ubicarse en el octavo puesto de su zona. De esta manera, buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres y afianzarse en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del certamen.
Por otro lado, Huracán, que viene de vencer a Aldosivi por la mínima, intentará estirar su invicto a siete partidos consecutivos en el torneo, ya que registra tres victorias y tres empates en sus últimas seis presentaciones.
El "Globo" se ubica cuarto en la Zona B, con 19 unidades, apenas dos puntos por debajo del líder Argentinos Juniors, y buscará una nueva victoria fuera de casa para llegar a la cima de su zona.
Formaciones de Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barracas Central vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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