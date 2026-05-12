Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Unión por Internet
Se juega este martes un duelo clave entre Belgrano y Unión por un lugar en semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El Torneo Apertura 2026 empieza a entrar en su etapa más decisiva y este martes tendrá uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Unión desde las 19 con el objetivo de seguir avanzando en la competencia y meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato.
El ganador de la serie deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.
El partido puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
La expectativa en Alberdi es enorme. El Pirata llega con la confianza por las nubes después de haberse quedado con una nueva edición del clásico cordobés. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y cortó una racha histórica sin triunfos en ese enfrentamiento. El único gol del partido lo convirtió Francisco González Metilli, una de las figuras que tuvo el equipo en el tramo final del encuentro.
El triunfo frente a la T no solo le permitió avanzar de ronda, sino también recuperar una alegría muy esperada por los hinchas. No vencía a Talleres desde abril de 2006, cuando se impuso 2-1 en la B Nacional. En Primera División, el antecedente favorable más cercano había sido en el Clausura 2001. Ese contexto convirtió la victoria reciente en un partido especial para todo el pueblo celeste.
Formaciones de Belgrano vs. Unión, por los cuartos del Torneo Apertura
- Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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