El capitán y el DT de Suiza analizaron el duelo con la Selección Argentina: "No es invencible"

El atacante sufrió una lesión en una de sus rodillas y su presencia frente a Argentina permanece envuelta en incertidumbre. El entrenador reconoció que todavía no existe un diagnóstico definitivo y evitó anticipar una decisión. "No se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", explicó.

La posible ausencia de Manzambi se sumaría a otras bajas importantes que ya tiene confirmadas el conjunto europeo. Michel Aebischer y Luca Jaquez continúan recuperándose de diferentes inconvenientes físicos y tampoco aparecen como opciones para el encuentro del sábado.

Ricardo Rodríguez elogió al campeón del mundo y a Lionel Messi

Muy diferente fue el enfoque elegido por Ricardo Rodríguez, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel suizo y protagonista de su cuarto Mundial consecutivo. El lateral izquierdo optó por destacar las virtudes del rival y elogiar especialmente a Lionel Messi. "Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", afirmó el defensor, reconociendo el potencial colectivo e individual del conjunto dirigido por Scaloni.

Rodríguez ha sido una pieza fundamental durante toda la campaña de Suiza en el Mundial. Disputó todos los partidos como titular y volvió a consolidarse como uno de los líderes futbolísticos y anímicos de un plantel que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

Con ese panorama, Suiza buscará escribir una nueva página histórica frente a la Scaloneta, que intentará mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial. El duelo enfrentará a un equipo que llega respaldado por la experiencia de sus figuras con otro que atraviesa el momento más importante de su historia reciente y sueña con seguir sorprendiendo en el torneo.