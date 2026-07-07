Boca deberá esperar: Paulo Dybala se queda en la Roma a jugar la Champions League
El delantero llegó a un acuerdo para extender su vínculo con el conjunto italiano por dos temporadas más. La decisión pone fin, al menos por ahora, a las ilusiones del Xeneize.
La posibilidad de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca volvió a quedar archivada. Cuando todavía algunos hinchas mantenían una mínima ilusión de que el atacante pudiera regresar al fútbol argentino, desde Italia llegaron las novedades que terminaron por despejar cualquier duda: el cordobés alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con Roma y continuará defendiendo al conjunto de la capital hasta 2028.
La continuidad del futbolista será oficializada en los próximos días, una vez que el club complete algunos aspectos administrativos relacionados con el cierre de su balance financiero. De esta manera, la "Joya" seguirá siendo una de las principales figuras del plantel dirigido por Gian Piero Gasperini, que afrontará una nueva edición de la UEFA Champions League.
El acuerdo también contempla un importante gesto por parte del delantero. Según trascendió, aceptó una reducción en sus ingresos para facilitar la renovación y garantizar su permanencia en la institución, donde se ganó el cariño de los hinchas gracias a su rendimiento y compromiso desde su llegada.
Boca se queda con las ganas: Paulo Dybala seguirá en la Roma
La decisión termina de cerrar una historia que Boca intentó escribir durante mucho tiempo. Desde hace más de un año, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llevó adelante distintos contactos con el entorno del futbolista para intentar convencerlo de regresar al país y convertirse en uno de los grandes referentes del equipo.
Durante ese proceso también participó Leandro Paredes, amigo personal y excompañero de Dybala, quien en varias oportunidades dialogó con el atacante para transmitirle el proyecto deportivo del club y seducirlo con la posibilidad de compartir nuevamente un plantel.
La última gestión estuvo encabezada por Rodolfo Arruabarrena. El entrenador mantuvo una extensa conversación con el futbolista, en la que le explicó el rol que imaginaba para él dentro del equipo y los objetivos deportivos que la institución perseguía para los próximos años. Sin embargo, ese intercambio no modificó la postura que el atacante ya había adoptado.
Aunque desde el 1 de julio el delantero se encontraba en condición de jugador libre, su prioridad siempre fue continuar desarrollando su carrera en una de las principales ligas del continente europeo. La posibilidad de disputar nuevamente la Champions League terminó siendo un factor determinante para inclinar definitivamente la balanza a favor de Roma.
Ahora solo el tiempo dirá si el vínculo entre Dybala y Boca vuelve a cruzarse más adelante. Por lo pronto, el campeón del mundo seguirá escribiendo su historia en el fútbol europeo, donde intentará liderar a Roma en una nueva aventura en la máxima competencia de clubes del continente.
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