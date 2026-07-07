Boca deberá esperar: Paulo Dybala se queda en la Roma a jugar la Champions League

La última gestión estuvo encabezada por Rodolfo Arruabarrena. El entrenador mantuvo una extensa conversación con el futbolista, en la que le explicó el rol que imaginaba para él dentro del equipo y los objetivos deportivos que la institución perseguía para los próximos años. Sin embargo, ese intercambio no modificó la postura que el atacante ya había adoptado.

Aunque desde el 1 de julio el delantero se encontraba en condición de jugador libre, su prioridad siempre fue continuar desarrollando su carrera en una de las principales ligas del continente europeo. La posibilidad de disputar nuevamente la Champions League terminó siendo un factor determinante para inclinar definitivamente la balanza a favor de Roma.

Ahora solo el tiempo dirá si el vínculo entre Dybala y Boca vuelve a cruzarse más adelante. Por lo pronto, el campeón del mundo seguirá escribiendo su historia en el fútbol europeo, donde intentará liderar a Roma en una nueva aventura en la máxima competencia de clubes del continente.