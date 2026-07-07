Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Egipto por Internet

En la última rueda de prensa, el entrenador ya le puso fin al misterio sobre una de las modificaciones clave: el histórico Leandro Paredes recuperará su lugar desde el arranque, ocupando la posición de Thiago Almada para apuntalar una zona central que sufrió más de la cuenta en la última presentación.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Egipto, sin Magis TV ni Pelota libre

La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: