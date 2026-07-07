Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Egipto por Internet
Se juega este martes el partido de la Selección Argentina por octavos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Selección Argentina ya dejó atrás el tremendo desgaste de los 16avos de final del Mundial 2026, y este martes busca el pasaje a cuartos de final en un duelo mano a mano ante Egipto en el Atlanta Stadium, desde las 13 horas.
El escenario del encuentro será el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), y contará con el arbitraje de François Letexier. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El equipo comandado por Lionel Scaloni llega al nuevo cruce de eliminación directa tras haber superado un verdadero calvario ante Cabo Verde, un rival durísimo que le empató el partido dos veces y estiró la definición hasta el prórroga.
La ajustada victoria caló hondo en el búnker argentino. Debido a las lógicas dudas que sembró el rendimiento colectivo en ese primer duelo decisivo, Scaloni decidió patear el tablero y planificar al menos tres variantes en la alineación titular.
En la última rueda de prensa, el entrenador ya le puso fin al misterio sobre una de las modificaciones clave: el histórico Leandro Paredes recuperará su lugar desde el arranque, ocupando la posición de Thiago Almada para apuntalar una zona central que sufrió más de la cuenta en la última presentación.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Egipto, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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